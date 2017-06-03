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Жизнь, как сон: Абхазия встречала победительницу "Ты супер!" Валерию Адлейба

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Темы:
Валерия Адлейба (134)
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Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.

Толпа поклонников в сочинском аэропорту едва не задушила в объятиях Валерию Адлейба. Она была готова к фотосессии с фанатами, которые видели ее последние четыре месяца только в телеэфирах и следили за ее успехами на ресурсах Sputnik.

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Людей в зале прилета было не остановить, казалось, что даже случайные свидетели и прохожие присоединялись к всеобщему ликованию и скандировали вместе со всеми: "Лера, ты супер!". Абхазские танцоры, исполнив специально подготовленный для Валерии номер, заставили и ее показать танец победительницы. 

Валерия Адлейба приехала в Абхазию сразу после финала молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" в детском лагере "Артек". Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии получила приглашение на конкурс в Крыму от российского музыканта и композитора Игоря Крутого.


Темы:
Валерия Адлейба (134)


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