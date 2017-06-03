Валерия Адлейба: весь дом заполнен цветами и подарками

Sputnik, Анжелика Бения.

На свою первую пресс-конференцию победительница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба опоздала на час. Журналисты терпеливо ждали, ведь юная абхазская певица вернулась вчера домой поздно ночью из Крыма, а сегодня в 9:30 ей нужно было делиться эмоциями после вчерашних приемов, встреч с толпами фанатов и рассказывать о планах на ближайшее будущее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Разбудить звезду: Sputnik провел день с Лерой Адлейба

В пресс-центр Sputnik Абхазия юная звезда вошла вместе с мамой. Смело заняв свое место, она охотно отвечала на вопросы журналистов.

"Весь дом заполнен цветами и подарками. Вчера меня встречали, будто я какая-то героиня, будто я совершила какой-то подвиг. Не могу сказать, что я очень уставшая. Мне это нравится, я и дальше буду заниматься своим любимым делом. Только сначала мне нужно немного отдохнуть, а потом буду искать педагога по вокалу", – сказала Валерия.

Юная певица призналась, что на протяжении всего проекта она получила много трогательных подарков, которые она будет трепетно хранить. Валерия отметила самые запомнившиеся.

"Подарков было много. Запомнилось музыкальное видеообращение от мальчика из Казахстана, который посвятил мне песню, а вчера советник президента Абхазии Владимир Зантария подарил мне много своих книг и стихи на абхазском и русском языках, которые он сочинил для меня", – сказала Лера.

Журналисты интересовались, увидят ли в скором времени дуэт Валерии с Хиблой Герзмава на абхазском языке. Ответ на этот вопрос взяла на себя мама Валерии Мадина Эшба.

"У нас не получалось встретиться с Хиблой, так как у нее гастроли, но она сильно поддерживает нас. Пока о таком дуэте никто не говорил, но мы очень этого хотим. С большим удовольствием выйдем вместе с ней на сцену", – сказала Эшба.

Рассказывая о планах Валерии на будущее, мама призналась, что пока обдумать и принять конкретные решения не было ни времени, ни сил.

"Мы сильно устали, но это приятная усталость. Мы хотим пока немного отдохнуть, побыть всей семьей дома. Несмотря на то, что на данный момент у нас уже есть куча предложений, мы еще не успели их рассмотреть. Пока отдохнем, позже, грамотно все взвесив, примем решения", – сказала Мадина Эшба.

Руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба сообщил журналистам, что совместная работа с телеканалом НТВ на проекте "Ты супер!" не заканчивается.

Sputnik и НТВ запускают еще один совместный проект "Ты супер! Танцы". Подробную информацию о новом шоу вы можете узнать на нашем сайте.

Информационное агентство Sputnik и дальше будет поддерживать конкурсантов первого сезона "Ты супер!". Для Валерии Адлейба Sputnik Абхазия запланировал интересный спецпроект, отметил Руслан Бганба.

"С первого дня на проекте "Ты супер!" мы внимательно следили за успехами Валерии. С первого ее выступления было ясно, что она одна из претендентов на победу. Мы все ждали этой победы, и она нам ее завоевала. Спасибо ей большое за это", – сказал Руслан Бганба.

12-летняя певица Валерия Адлейба была единственной участницей от Абхазии на международной вокальном конкурсе "Ты супер!". Вместе с Валерией за победу на проекте боролись 92 вокалиста из России, стран СНГ и Балтии.

2 июня Валерия Адлейба приехала в Абхазию сразу после финала молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" в детском лагере "Артек". Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии получила приглашение на конкурс в Крыму от российского музыканта и композитора Игоря Крутого.