Песни и книги: Валерия Адлейба рассказала о лучших подарках

Юная певица призналась, что на протяжении всего проекта "Ты супер!" она получила много трогательных подарков, которые она будет трепетно хранить. Валерия отметила самые запомнившиеся.

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"Подарков было много. Запомнилось музыкальное видеообращение от мальчика из Казахстана, который посвятил мне песню, а вчера советник президента Абхазии Владимир Зантария подарил мне много своих книг и стихи на абхазском и русском языках, которые он сочинил для меня", – сказала Лера.

2 июня Валерия Адлейба приехала в Абхазию сразу после финала молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" в детском лагере "Артек". Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии получила приглашение на конкурс в Крыму от российского музыканта и композитора Игоря Крутого.