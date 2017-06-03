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Трехкомнатная квартира в центре города Сухум стала суперпризом от проекта Ты супер! для победительницы шоу Валерии Адлейба

Новоселье для Леры: победительница "Ты супер!" получила квартиру в центре Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Валерия Адлейба (138)
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Трехкомнатная квартира в центре столицы Абхазии стала суперпризом от проекта "Ты супер!" для победительницы шоу Валерии Адлейба.

Sputnik, Анжелика Бения.

Организаторы международного шоу "Ты супер!" обещали осуществить заветную мечту победительницы проекта Валерии Адлейба, но юная певица и представить себе не могла, что мечта эта так скоро станет реальностью.

Сюрприз!

Поднимаясь на седьмой этаж сухумской высотки, Валерия думала, что ее ждет встреча с продюсером Виктором Дробышем. Переступив порог, представители благотворительного фонда Ивана Саввиди вручили юной певице ключ от новой квартиры.

Валерия от такого известия опешила и несколько раз переспросила: "Что?", а мама Леры Мадина Эшба закрыла лицо руками, чтобы спрятать слезы.

"Жизнь налаживается. Я не могу понять, что происходит, причем давно. После первого выступления Леры и по сей день в нашей жизни стало происходить что-то нереальное. Я поняла одно, что я хочу сделать все, чтобы ребенок занимался вокалом. Если до этого я сомневалась, и Лера не знала точно, чем она хочет заниматься, сейчас мы уверены, вокал – это ее будущее", – сказала, еле сдерживая эмоции, Мадина Эшба.

Петь Сухуму

Пока мама давала интервью, Лера ходила по квартире, разглядывая комнаты.

"Я буду спать на втором этаже, а братик на первом, он маленький и может упасть", – сказала Валерия, разглядывая детскую комнату.

Мне стало интересно, какая комната впечатлила Валерию больше всего.

"Тут красивые балконы, мне они понравились. Аж дух захватывает, когда выхожу смотреть на свою любимую столицу. Буду часто выходить и петь на балконе", – отойдя от первого потрясения, призналась Лера. 

Трехкомнатная квартира в центре города Сухум стала суперпризом от проекта Ты супер! для победительницы шоу Валерии Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Трехкомнатная квартира в центре города Сухум стала суперпризом от проекта "Ты супер!" для победительницы шоу Валерии Адлейба

Четыре месяца  назад, 12-летняя Валерия Адлейба на проекте "Ты супер!" поделилась заветной мечтой – новый дом, чтобы жить вместе с семьей, а не в школе-интернате, куда родители были вынуждены ее отдать после пожара.

Старый дом тоже будет восстановлен. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выделил на это средства. В любом случае теперь вся семья вместе.

Трехкомнатная квартира в центре города Сухум стала суперпризом от проекта Ты супер! для победительницы шоу Валерии Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Трехкомнатная квартира в центре города Сухум стала суперпризом от проекта "Ты супер!" для победительницы шоу Валерии Адлейба


Темы:
Валерия Адлейба (138)


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