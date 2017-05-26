Президент Хаджимба поможет семье Валерии Адлейба восстановить дом

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Анжелика Бения. Сгоревший родительский дом участницы вокального проекта "Ты супер!" Валерии Адлейба будет восстановлен, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

"Международный детский вокальный конкурс "Ты супер!" дал прекрасную возможность воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детям из приемных и опекунских семей продемонстрировать и развивать свои музыкальные способности. Нашу страну на проекте успешно представляет юная Валерия Адлейба, чей талант покорил многомиллионную аудиторию. Всем известна ее непростая ситуация с жилищными условиями. Президент принял решение оказать помощь семье Валерии Адлейба в восстановлении дома", – сказала Авидзба.

Финансовая помощь семье уже оказана, и в скором времени начнутся строительные работы дома, в котором Валерия Адлейба сможет жить вместе с младшим братом и родителями.

Юная вокалистка из Абхазии в эфире конкурса "Ты супер!" со слезами на глазах рассказывала о своем любимом дедушке, который уже не увидит ее выступлений на большой сцене. Ее дедушка погиб при пожаре дома, спасая вещи внучки. Пожар полностью уничтожил дом. Родители были вынуждены отдать Валерию в Очамчырскую школу-интернат. На проекте она заявила, что мечтает о новом доме.

Валерия Адлейба вышла в финал проекта "Ты супер!". Заключительное шоу международного проекта состоится 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт на телеканала НТВ и портале агентства Sputnik.