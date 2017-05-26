16:54 26 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Валерия Адлейба

Президент Хаджимба поможет семье Валерии Адлейба восстановить дом

НТВ
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (134)
1276130

Пожар полностью уничтожил дом участницы проекта "Ты супер!" Валерии Адлейба, и родители были вынуждены отдать ее в Очамчырскую школу-интернат.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Анжелика Бения. Сгоревший родительский дом участницы вокального проекта "Ты супер!" Валерии Адлейба будет восстановлен, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

"Международный детский вокальный конкурс "Ты супер!" дал прекрасную возможность воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детям из приемных и опекунских семей продемонстрировать и развивать свои музыкальные способности. Нашу страну на проекте успешно представляет юная Валерия Адлейба, чей талант покорил многомиллионную аудиторию. Всем известна ее непростая ситуация с жилищными условиями. Президент принял решение оказать помощь семье Валерии Адлейба в восстановлении дома", – сказала Авидзба.

Финансовая помощь семье уже оказана, и в скором времени начнутся строительные работы дома, в котором Валерия Адлейба  сможет жить вместе с младшим братом и родителями.

Юная вокалистка из Абхазии в эфире конкурса "Ты супер!" со слезами на глазах рассказывала о своем любимом дедушке, который уже не увидит ее выступлений на большой сцене. Ее дедушка погиб при пожаре дома, спасая вещи внучки. Пожар полностью уничтожил дом. Родители были вынуждены отдать Валерию в Очамчырскую школу-интернат. На проекте она заявила, что мечтает о новом доме.

Валерия Адлейба вышла в финал проекта "Ты супер!". Заключительное шоу международного проекта состоится 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт на телеканала НТВ и портале агентства Sputnik.

Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (134)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Польши Анджей Дуда
    Ползучее наступление

    Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости оставить международные батальоны НАТО в Польше и странах Балтии до 2022 года.

  • Заполненные два бюллетеня опускаем в урну для голосования, архивное фото
    Почем глас народа?

    МВД Литвы представило парламенту проект поправок к закону об уголовной ответственности за попытку купить голоса во время выборов.

  • Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ
    За ним пришли…

    Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан офицерами Национального антикоррупционного центра.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последний звонок в Абхазии
Закрылась в детство дверь: прощание со школой
Будет круто: Лера Адлейба приглашает смотреть финал Ты супер!
Будет круто: Лера Адлейба приглашает смотреть финал "Ты супер!"
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia