Без шлема до Абхазии: поэт из Тамбова прибыл в Сухум на велосипеде

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Житель города Рассказово Тамбовской области Георгий Шелд прибыл на велосипеде в Абхазию, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Путь в Абхазию для Георгия Шелда не был простым, он проколол шину и обгорел на солнце. Но несмотря на все трудности он смог достичь поставленной цели.

"Самый трудный день был первый, потому что организм должен был привыкнуть, адаптироваться, психика должна была выдержать и выстоять. На второй день уже было легче, а на третий я вошел в ритм, успокоился, у меня появился оптимизм, я крутил педали более уверенно", — говорит Шелд.

Веломарафон жителя Тамбова в Абхазию длился восемь дней, однако изначально он планировал приехать за 9 дней.

"В путешествие я собирался со своим сыном, ему 12 лет, поэтому планировали приехать за 9 дней, но так сложилось, что он не смог выехать, я приехал один, поэтому доехал на один день раньше. Свой план я ускорил на целые сутки", — отметил он.

За восемь дней он преодолел 1500 километров пути. Это не первый веломарафон Георгия, в прошлом году он поехал на велосипеде из Тамбова в Крым.

"Я был в Абхазии в 2009 и в 2011 году и ваши курорты мне очень запомнились. Я был с супругой и детьми, мне захотелось сюда вернуться именно на велосипеде", — рассказал Шелд.

Весь свой неблизкий путь Георгий Шелд проехал без шлема и специального снаряжения для езды на велосипеде.

Встречать велосипедиста у въезда в Сухум приехал на своем железном "друге" Денис Саманба в компании единомышленников. Сам Денис в 2016 году преодолел путь от Абхазии до Москвы на велосипеде за семь суток."Мне было очень приятно узнать о том, что Георгий совершает такой веломарафон, потому что мне это близко, все через что прошел Георгий я проходил год назад. Я рад, что все обошлось без каких-то ЧП, что он добрался целым, это самое главное", — подчеркнул Денис Саманба.

Житель города Рассказово Тамбовской области, поэт и член Российского союза писателей Георгий Шелд выехал в Абхазию на велосипеде в субботу 27 мая.