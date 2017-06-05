Абхазская сборная готова к первой игре ЧЕ ConIFA 2017

СУХУМ, 5 июня — Sputnik, Владимир Бегунов. Абхазская сборная провела небольшую тренировку и готова к встрече с командой "Алания" в понедельник 5 июня, сообщил радиоведущий Sputnik Алхас Манаргия с места события.

Абхазская сборная прибыла на Чемпионат Европы ConIFA в день начала соревнований 4 июня. Команда республики "Алания" приехала на место на день раньше и выглядит более отдохнувшей, сказал Алхас Манаргия.

По его словам, игроки сборной Абхазии живут в отеле "Акапулько" на берегу Средиземного моря. Стадион в хорошем состоянии.

За диетой игроков следят тренер и мама одного из футболистов, действует запрет на фастфуд и газировку.

Непривычно, что в стране левостороннее движение, поделился наблюдениями радиоведущий, а также неудобство журналистам доставляет отсутствие бесплатного интернета в гостинице.

"За интернет надо платит отдельно каждый день, и это стоит очень дорого", — сказал Манаргия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik об игре сборной Абхазии с Аланией: сложно прогнозировать

Первая игра прошла в воскресенье 4 июня. Хозяйка Чемпионата, команда Северного Кипра сразилась со сборной Карпаталии (венгры Закарпатья).

"Киприоты забили за минуту до конца игры, — рассказал Алхас Манаргия. — Несколькими минутами ранее у Карпаталии была возможность забить гол и выиграть. Нападающий вышел один на один и ударил мимо ворот. Сработало правило: не забиваешь ты – забивают тебе".

Таким образом, первые три очка заработаны на турнире футболистами Северного Кипра. От дальнейших прогнозов Манаргия воздержался.

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве чемпиона мира. Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Посмотреть прямой эфир матча можно будет в Сухуме на специальном экране, который устанавливает возле Абхазского драмтеатра администрация Сухума, кроме того, прямой эфир будет вести АГТРК.