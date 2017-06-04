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Подготовка к Чемпионату Европы по версии ConIFA в Северном Кипре

Сборная Абхазии прибыла в Северный Кипр и готовится к первому матчу

Алхас Манаргия
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Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, пройдет в Северном Кипре с 4 по 11 июня.

СУХУМ, 4 июня—  Sputnik, Амра Амичба. Сборная Абхазии прибыла в Северный Кипр и заселяется в гостиницу, сообщил с места событий по телефону радиоведущий Sputnik Алхас Манаргия.

По словам Манаргия, абхазские футболисты  немного устали, так как выехали из Сухума в субботу вечером и добрались только к вечеру воскресенья.

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"Сегодня вечером 4 июня в 19.00 будет открытие Чемпионата ConIFA 2017 и пройдет первая игра. Сборная Северного Кипра сыграет со Сборной Карпаталии (венгры Закарпатья — ред.)", — сказал Манаргия.

Вечером в понедельник 5 июня в 20.00 Сборная Абхазии сыграет свою первую игру со Сборной Южной Осетии, которая, как заметил Алхас Манаргия, прилетела в Северный Кипр еще в субботу.

"У наших братьев, осетин, были дополнительные сутки, чтобы отдохнуть. Но будем надеяться, что наши футболисты отдохнут к игре и восстановят форму, в которой они были до того, как вылетели", — сказал радиоведущий Sputnik.

Алхас Манаргия рассказал, что даже в пути главный тренер давал ценные указания и наставления своим футболистам.

"Всю дорогу главный тренер подходил к футболистам, постоянно что-то говорил. Журналисты и болельщики стараются не подходить в это время к ним", — подчеркнул Манаргия.

Вместе в футболистами в Северный Кипр болеть за Сборную Абхазии поехали болельщики и даже мамы спортсменов. 

"Мы заметили, что главный тренер, весь тренерский штаб и мама одного из футболистов следят за тем, чтобы футболисты, особенно молодые, не ели фастфуд и не употребляли газированные напитки, особенно кока-колу", — отметил Алхас Манаргия.

Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бельгия
© Sputnik. Алексей Филиппов
Хаджимба приедет на Кипр, если команда Абхазии будет в финале ЧЕ ConIFA

По его словам, в аэропорту Северного Кипра футболистов встречал соотечественник из Турции Али Аншба, который специально прилетел пораньше, чтобы встретить абхазских спортсменов.

"В гостинице нас уже встречал вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава. Также нам очень приятно было увидеть здесь нашего соотечественника Сонера Гогуа – председателя фонда "Апсны", — сказал Манаргия.  

Чемпионат Европы по версии ConIFA пройдет с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве чемпиона мира.

Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

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