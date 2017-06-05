Цахнакия о задачах Минздрава: подписание соглашения с Россией

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Подписание соглашения с Россией о лекарственном обеспечении и реализация ведомственных программ станут первоочередными задачами, сказал, комментируя в интервью Sputnik свое назначение, новый министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

"Конечно, много задач стоит перед нами. Самое главное, в ближайшее время необходимо завершить подготовку и подписать соглашение с Россией в области лекарственного обеспечения льготных категорий граждан и в области обязательного медицинского страхования — проекты, которые уже были ранее согласованы и переданы по соответствующим каналам российской стороне для рассмотрения и подписания. Ну и, конечно, реализация целевых ведомственных программ, которые на сегодняшний день действуют в рамках бюджета 2017 года, и решение других конкретных задач — их немало", — отметил Цахнакия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цахнакия о назначении министром здравоохранения: это было неожиданно

Министр также рассказал, что его назначение на должность главы Минздрава было неожиданным, но и вместе с тем подчеркнул, что работа ведомства ему знакома.

"Работа Минздрава мне знакома, поскольку я работал в этой системе много лет, поэтому ничего нового для меня в работе нет, но назначение для меня было неожиданным", — признался он.

По словам Цахнакия, в ближайшее время будет назначен новый главврач Республиканской больницы.

В понедельник 5 июня Указом президента министром здравоохранения Республики Абхазия назначен Тамаз Цахнакия. Тем же Указом Андзор Гоов освобожден от должности министра здравоохранения согласно поданному заявлению.

Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия в апреле 2011 года был назначен первым заместителем министра здравоохранения Абхазии. В феврале 2017 года Цахнакия был освобожден Кабинетом Министров от должности по собственному желанию, в связи с переходом на должность главного врача Республиканской больницы.