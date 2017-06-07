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Рауль Хаджимба

Успеть за 60 минут: Рауль Хаджимба ответил на 10 вопросов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция Рауля Хаджимба (8)
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Пресс-конференция главы государства всегда важное событие в стране. К нему журналисты готовятся особенно, чтобы не упустить возможность задать самый важный вопрос.

Как проходила очередная пресс-конференция президента Абхазии, какие каверзные вопросы задали главному спикеру в стране, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадрака Авидзба.

Журналисты, как обычно, собираясь на пресс-конференцию с главой государства подготовили много вопросов. Президент не часто проводит подобные встречи, поэтому все старались получить ответы по самому широкому спектру тем, начиная от инициативы по назначению персональных пенсий депутатам первого созыва, до создания совместного информационно-координационного центра министерств внутренних дел Абхазии и России. 

Человек держит кошелёк с деньгами
© Fotolia/ Gourmetphotography
Хаджимба о персональных пенсиях депутатам первого созыва: надо подождать

Большую часть вопросов глава государства затронул в своем обращении к журналистам. Президент подробно, иногда с небольшими отступлениями, рассказал о том, какая работа проводится в республике в области экономики, безопасности, культуры и по многим другим аспектам. 

Успехи в экономике   

Свою речь президент начал с оценки экономических преобразований в стране. Так, Хаджимба с удовлетворением сообщил, что в сельском хозяйстве есть чему порадоваться. Руководство республики уже оказало поддержку проектам среднего и крупного бизнеса на сумму около 1,2 миллиарда рублей, привел данные Хаджимба.

Говоря о сельском хозяйстве в республике, как об одной из основных отраслей экономики, Хаджимба отметил, что государство будет и в дальнейшем способствовать развитию этой области.

"Нашей основополагающей целью остаются системные действия, направленные на рост собственных доходов. Этому будут способствовать дальнейшая государственная поддержка сельхозпроизводителей, государственное сопровождение вывоза местной продукции на внешние рынки, финансирование крупных производств по линии Инвестиционного агентства, а также меры по реформированию налоговой системы", — сообщил президент.

Одним из показателей развития экономики президент назвал подготовку к запуску Сухумского молочного завода. Также он отметил, что возрождается чайная отрасль, уже в этом году из бюджета отпустили пять миллионов рублей на очистку и обрезку чайных плантаций.

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Туристов стало меньше 

Президент в обращении сказал много, но вопросы остались. Одной из главных тем, конечно же, стал туризм. Ситуация, мягко говоря, неприятная. Рауль Хаджимба признал, что в сравнении с прошлым годом число отдыхающих в республике снизилось. Этот вопрос один из самых значимых для жителей республики, учитывая, что курортный сезон в стране только начался. Еще 6 июня  "Абхазский союз туризма" на своем собрании отмечал, что несмотря на то, что цены на гостиничные номера снижены на 20%, их заполняемость упала от 30 до 80%. 

Женщина-судья с молотком
© Fotolia/ WavebreakMediaMicro
Хаджимба: наркодилеры должны получать высшую меру наказания

"Если сравнивать цифры прошлого года, количество отдыхающих уменьшилось, это связано со многими факторами. Это общая ситуация, которая складывается с уровнем жизни в самой России", — считает он.

Но и уровень туристического сервиса в Абхазии образцовым не назовешь. 

"Мы хотим в одночасье заработать все деньги. Так не бывает, бизнес строится годами и работать нужно не покладая рук", — отметил президент.

Безопасность

Глава республики видит успехи в работе правоохранительных органов. Раскрываемость высокая. По его словам, за четыре месяца текущего года из 204 преступлений было раскрыто 150.

"Заметны результаты в деле борьбы с распространением наркотиков. Из 49 случаев незаконного оборота наркотиков были раскрыты 43, в том числе, были задержаны так называемые "закладчики". К сожалению, пока слабая работа против инициаторов ввоза на нашу территорию наркотиков и организаторов этого процесса. Но работа в этом направлении ведется и соответствующими структурами Российской Федерации, и есть уже работа, которая, не сомневаюсь, даст положительные результаты", — подчеркнул президент.

Пресс-конференция президента Рауля Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба об ИКЦ: он будет, нравится это кому-то или нет

Опроверг Хаджимба и слухи о возможной отставке министра внутренних дел. По его мнению, причин для увольнения главы МВД Аслана Кобахия не имеется.

Об ИКЦ 

Соглашение между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подписали министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов в четверг 18 мая. Это соглашение вызвало немало обсуждений в абхазском обществе, его противники выражали опасения, что часть полномочий МВД Абхазии будет передано в созданное ведомство.

Президент в очередной раз развеял сомнения о том, что совместный информационно-координационный центр МВД России и Абхазии будет ущемлять права граждан республики. 

"Никакого наднационального органа не будет, это люди в количестве 20 человек, из которых половина наши сотрудники", — сказал он.

Он уверен, что создание ИКЦ позволит создать новые технические возможности для более эффективной работы.

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Пресс-конференция Рауля Хаджимба (8)


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