Борьба с преступностью: президент назвал цифры

Глава республики видит успехи в работе правоохранительных органов. Раскрываемость высокая. По его словам, за четыре месяца текущего года из 204 преступлений было раскрыто 150.

"Заметны результаты в деле борьбы с распространением наркотиков. Из 49 случаев незаконного оборота наркотиков были раскрыты 43, в том числе, были задержаны так называемые "закладчики". К сожалению, пока слабая работа против инициаторов ввоза на нашу территорию наркотиков и организаторов этого процесса. Но работа в этом направлении ведется и соответствующими структурами Российской Федерации, и есть уже работа, которая, не сомневаюсь, даст положительные результаты", — подчеркнул президент.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня. Глава государства рассказал о деятельности руководства страны в сфере экономики, обеспечении безопасности, развитии курортной отрасли и других вопросов, касающихся укрепления социальных и политических институтов республики.

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