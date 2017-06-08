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По призванию и за деньги: как становятся донорами в Абхазии

© Sputnik. Владимир Астапкович
В Абхазии
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Во всемирный день донора Sputnik выступает информационным партнером акции банка крови Абхазии "Мы с тобой одной крови" и призывает людей становиться донорами крови.

О том, хватает ли Абхазии донорской крови и сколько в республике доноров, корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказала врач банка крови ЦРБ Абхазии Инга Шакая.

Стихийное донорство

- Инга Георгиевна, сколько донорской крови требуется в Абхазии?

— По-разному бывает. Банк крови обслуживает в основном городские больницы Сухума. Есть кабинеты переливания крови в Агудзере, Ткуарчале, Гагре, не так давно появился в Гудауте. В экстренных случаях из районов обращаются и к нам. К примеру, вчера мне звонила замначальника гинекологического отделения ткуарчалской больницы, им требовалась кровь. В день мы выдаем от двух до сорока пакетов крови.

Видео
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik поделился своей кровью в день донора

- Пакет это сколько?

— Это 400-450 миллилитров, сколько донор сдает за раз. Когда мы ее разделяем на эритроцитную массу и плазму, объем может уменьшаться вдвое. 

- Сколько всего доноров в Абхазии?

— К нам приходят 100-120 человек в месяц, в филиалах в Гагре, Ткурчале, Агудзере – по 30-40 человек. Нужно больше. По статистике ВОЗ, на тысячу человек требуется 20-30 доноров. У нас такого объема нет, хотя ни один больной не остается без требуемой крови. После крупных ДТП возникает стихийное донорство.

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- У крови есть срок годности?

— Цельная кровь хранится до 35 суток. Потом идут изменения в эритроцитах, и она портится. Но с нашими небольшими объемами кровь пропадает редко. К тому же мы ее сразу разделяем на эритроцитарную массу, плазму и замораживаем. А плазма при температуре – 40˚С хранится до двух лет.

Кровь и плазма

- Какие группы крови наиболее востребованы?

— Первая и вторая положительные, это 70-80% всей донорской крови. В Абхазии более распространена вторая положительная, хотя всеобщего обследования населения мы не делали. Когда поступают несколько больных в день с редкой группой крови, нам приходится по картотеке искать доноров этой группы крови и вызывать их.

- Донор крови в Абхазии — это кто? Можете описать его среднестатистический портрет?

Гвинджия Мадина
© Sputnik / Томас Тхайцук
Врач-лаборант Гвинджия: донорство - это не больно, а полезно

— Средний возраст 25-45 лет. Хотя разрешенный возраст донора крови до 55 лет, но чем человек старше становится, тем больше у него возникает соматических заболеваний, которые дают противопоказания.

Наши доноры – разные люди: военные, сотрудники МВД, безработные. Когда мы открылись, много шло случайных людей, которые просто хотели пройти бесплатное обследование, которое проводится перед сдачей крови. Сейчас такое обследование можно сделать в других местах, и к нам приходят целенаправленно. По статистике 5% сданной крови выбраковывается, люди часто не знают, что у них гепатит или другое серьезное заболевание.

70-80% крови сдают кадровые доноры. Они приходят к нам 3-4 раза в год. В случаях крупных ДТП, когда требуется большое количество крови во время операций, донорами становятся сотрудники больницы, друзья и родственники пострадавших. 

Плохо, что у нас нет оборудования, которое бы позволяло у человека брать не кровь, а плазму. Кровь часто брать нельзя — четыре раза в год максимум, а плазму можно три раза в месяц.

Сам себе донор

- Донорам крови положены какие-то социальные льготы и выплаты?

— В Абхазии этого нет, и это проблема. Донорами крови становятся в двух случаях: по призванию и за деньги. Оба эти направления надо развивать. Нужно, чтобы уважаемые люди, политические партии взывали к патриотизму и призывали людей становиться донорами. Кроме того, самим донорам нужны социальные льготы, денежные выплаты. Ничего этого нет, потому что нет даже закона о донорах крови, его нужно принимать. Пока на бумаге существует только положение о банке крови, где расписаны обязанности сотрудников. И то оно недоработанное.

День донора
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кровь в "подарок" на Всемирный день донора

Банк крови находится в подчинении Республиканской больницы, а должен быть отдельной структурой, иметь свое финансирование, чтобы мы могли, к примеру, организовывать выездные бригады по сбору крови в районах.

В мире сейчас практикуется такое направление, как донорство для самого себя. Люди, идущие на плановую операцию, заранее сдают для себя кровь. В Абхазии этого нет, потому что у нас плановых операций очень мало, практически вся хирургия – экстренная.

В качестве даты Всемирного дня донора Всемирная ассамблея здравоохранения выбрала день рождения австрийского врача, нобелевского лауреата Карла Ландштейнера. В 1930 году он получил Нобелевскую премию за открытие групп крови человека. 



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