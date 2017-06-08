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Встреча ректора Башкирского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора Валентина Павлова с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и подписание договора о сотрудничестве между МЗ РА и БГМУ

Минздрав Абхазии подписал договор с Башкирским медуниверситетом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Внедрение новых методов лечения и подготовка специалистов - главные темы документа, подписанного в четверг 8 июня в Министерстве здравоохранения Абхазии.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik, Владимир Бегунов. Договор о сотрудничестве подписали ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов и министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия

"Башкирский государственный медицинский университет постоянно готовит кадры для Абхазии, — сказал Тамаз Цахнакия. – Сейчас мы подписываем договор о непрерывном медицинском образовании на базе Башкирского медицинского университета и лечебных учреждений Абхазии".

Валентин Павлов  сказал, что поражен уровнем оснащения Республиканской больницы Абхазии.

"Медицина не стоит на месте, она развивается, меняются технологии, появляются другие способы лечения, и врач должен учиться всю жизнь, — сказал Павлов. – Мы с коллегами были поражены уровнем  оборудования вашей Республиканской больницы. Чтобы работать с ним, нужны специалисты. Я видел там молодых врачей с энтузиазмом в глазах, которые хотят и готовы учиться. И это радует". 

В пятницу 9 июня Павлов проведет мастер-класс для абхазских коллег в виде показательных операций.

Валентин Павлов — ректор Башкирского государственного медицинского института, доктор медицинских наук, хирург, уролог, Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан.



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