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Рейд с погрануправления ФСБ РФ

Морской рейд с началом курортного сезона прошел в акватории Сухума

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Около десяти маломерных судов было проверено в ходе совместного рейда в Сухумской бухте в четверг 8 июня.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Совместный рейд Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Пограничного отряда СГБ республики и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии прошел в четверг 8 июня в акватории Сухумской бухты.

По словам старшего специалиста ГИМС Давида Ткебучава, в ходе рейда была проведена проверка документов у владельцев маломерных судов.

"Лето наступило, курортный сезон начался, поэтому с абхазскими и российскими пограничниками мы проводим рейды в море. Сегодня в ходе рейда был выявлен ряд незначительных нарушений, были составлены административные протоколы. Как правило, рыбаки забывают брать с собой некоторые документы, необходимые для выхода в море и лова рыбы. У владельцев гидроциклов также должны быть документы, разрешающие выход в море", — сказала Ткебучава.

Сотрудник ГИМС вспомнил недавний случай, когда российским пограничникам пришлось спасать в море рыбаков. 

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"Эти рейды полезны. Мы приучаем всех, кто выходит в море, к тому, чтобы они соблюдали меры безопасности, брали с собой спасательные круги и жилеты. В прошлом месяце в ходе рейда российскими пограничниками были спасены два рыбака, которые допустили опрокидывание лодки и чуть не утонули", — отметил он.

В общей сложности в ходе инспектирования Сухумской бухты было проверено около десяти маломерных судов и один гидроцикл. 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии и Погранотрядом СГБ республики в летний период проводит рейды в акватории Абхазии не реже двух раз в месяц, в зимний период – не реже одного раза.



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