"Курортный" рейд: пограничники проверяли в море рыбаков

Совместный рейд Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Пограничного отряда СГБ республики и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии прошел в четверг 8 июня в акватории Сухумской бухты.

По словам старшего специалиста ГИМС Давида Ткебучава, в ходе рейда была проведена проверка документов у владельцев маломерных судов.

"Лето наступило, курортный сезон начался, поэтому с абхазскими и российскими пограничниками мы проводим рейды в море. Сегодня в ходе рейда был выявлен ряд незначительных нарушений, были составлены административные протоколы. Как правило, рыбаки забывают брать с собой некоторые документы, необходимые для выхода в море и лова рыбы. У владельцев гидроциклов также должны быть документы, разрешающие выход в море", — сказала Ткебучава.

Сотрудник ГИМС вспомнил недавний случай, когда российским пограничникам пришлось спасать в море рыбаков.

В общей сложности в ходе инспектирования Сухумской бухты было проверено около десяти маломерных судов и один гидроцикл. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии и Погранотрядом СГБ республики в летний период проводит рейды в акватории Абхазии не реже двух раз в месяц, в зимний период – не реже одного раза.

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