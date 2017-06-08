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"Курортный" рейд: пограничники проверяли в море рыбаков

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SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Около десяти маломерных судов было проверено в ходе совместного рейда в Cухумской бухте в четверг 8 июня.

Совместный рейд Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Пограничного отряда СГБ республики и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии прошел в четверг 8 июня в акватории Сухумской бухты. 

По словам старшего специалиста ГИМС Давида Ткебучава, в ходе рейда была проведена проверка документов у владельцев маломерных судов. 

"Лето наступило, курортный сезон начался, поэтому с абхазскими и российскими пограничниками мы проводим рейды в море. Сегодня в ходе рейда был выявлен ряд незначительных нарушений, были составлены административные протоколы. Как правило, рыбаки забывают брать с собой некоторые документы, необходимые для выхода в море и лова рыбы. У владельцев гидроциклов также должны быть документы, разрешающие выход в море", — сказала Ткебучава. 

Сотрудник ГИМС вспомнил недавний случай, когда российским пограничникам пришлось спасать в море рыбаков.  

В общей сложности в ходе инспектирования Сухумской бухты было проверено около десяти маломерных судов и один гидроцикл. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии и Погранотрядом СГБ республики в летний период проводит рейды в акватории Абхазии не реже двух раз в месяц, в зимний период – не реже одного раза.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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