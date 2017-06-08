Программу развития энергетики Абхазии планируется начать в 2018 году

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Разработанная РУП "Черноморэнерго" программа развития энергетической отрасли предположительно начнется в 2018 году, сказал в интервью Sputnik замдиректора по распределительным сетям компании Валерий Пентюхов.

"Программа рассмотрена и согласована. Впереди самая основная и большая часть — это начало проектирования. Должны быть выделены средства на проектную подготовку, а в дальнейшем и на производство работ по реконструкции либо новому строительству объектов. Предположительно проектирование начнется в 2018 году, но опять-таки все будет зависть от финансирования", — пояснил Пентюхов.

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Реализация программы развития энергетической отрасли, рассчитанной до 2026 года, зависит от финансирования.

Замдиректора компании отметил, что финансирование программы планируется за счет финансовой помощи Российской Федерации.

Программа развития энергетической отрасли, по словам Пентюхова, предусматривает реконструкцию и строительство и расписана по годам.

"Выбрана схема развития энергосистемы республики, которая предусматривает строительство сетей от перепадной ГЭС до подстанции Сухум-220, находящейся в районе города Сухум, и передачу энергии до Бзыби-220", — сказал Пентюхов.

Заместитель директора по распределительным сетям РУП "Черноморэнерго" Валерий Пентюхов также сказал, что в схеме предусматривается усиление второй цепью, поскольку на текущий момент пропускная способность сетей не позволяет в нормальном режиме производить эксплуатацию