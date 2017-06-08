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Энергетические объекты Крыма

Программу развития энергетики Абхазии планируется начать в 2018 году

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (53)
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Реализация программы развития энергетической отрасли, рассчитанной до 2026 года, зависит от финансирования, сказал Sputnik замдиректора по распределительным сетям компании Валерий Пентюхов.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Разработанная РУП "Черноморэнерго" программа развития энергетической отрасли предположительно начнется в 2018 году, сказал в интервью Sputnik замдиректора по распределительным сетям компании Валерий Пентюхов.

"Программа рассмотрена и согласована. Впереди самая основная и большая часть — это начало проектирования. Должны быть выделены средства на проектную подготовку, а в дальнейшем и на производство работ по реконструкции либо новому строительству объектов. Предположительно проектирование начнется в 2018 году, но опять-таки все будет зависть от финансирования", — пояснил Пентюхов.

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Реализация программы развития энергетической отрасли, рассчитанной до 2026 года, зависит от финансирования.

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Замдиректора компании отметил, что финансирование программы планируется за счет финансовой помощи Российской Федерации.

Программа развития энергетической отрасли, по словам Пентюхова, предусматривает реконструкцию и строительство и расписана по годам.

"Выбрана схема развития энергосистемы республики, которая предусматривает строительство сетей от перепадной ГЭС до подстанции Сухум-220, находящейся в районе города Сухум, и передачу энергии до Бзыби-220", — сказал Пентюхов.

Заместитель директора по распределительным сетям РУП "Черноморэнерго" Валерий Пентюхов также сказал, что в схеме предусматривается усиление второй цепью, поскольку на текущий момент пропускная способность сетей не позволяет в нормальном режиме производить эксплуатацию 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (53)


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