"Инапха Кягуа" и современные зрители: премьера спектакля в Сухуме

Sputnik, Амра Амичба.

"Мама, а кто такой был Инапха Кягуа?" — спрашивал подросток, поднимающийся по лестнице Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба. Именно там проходят репетиции и спектакли Абхазского государственного молодежного театра.

Невольно подслушав разговор, стало интересно, как женщина объяснит современному ребенку взаимоотношения между дворянами и крестьянами в старину в Абхазии.

"Это абхазский Робин Гуд, но которого убили", — видно только такую упрощенную модель и воспринимает подрастающее поколение, увлеченное зарубежными фильмами.

А зрителей на премьеру спектакля пришло много: два яруса и партер были заполнены. Среди них было много российских туристов.

"Нам интересно было побывать именно в Абхазском театре и увидеть чисто абхазский спектакль, абхазского драматурга об Абхазии, с абхазскими актерами, на абхазском языке", — призналась зрительница Екатерина из Твери.

Тем, кто хотел познакомиться с абхазским колоритом, безусловно, понравится спектакль молодых актеров. Национальная одежда, декорации, имитирующие апацху (жилище абхазов – ред.) со всеми атрибутами и дворянский дом, и, конечно же, чистая абхазская речь, льющаяся со сцены, – все создавало атмосферу, соответствующую драматическим событиям исторической пьесы Михаила Кове.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля молодежного театра - Инапха Кягуа

Но как же языковой барьер, возможно, спросит непосвященный читатель. Зрительный зал театра оборудован радиосистемой синхронного перевода. Так что проблем нет – в одно ухо слышишь русский перевод, а другим наслаждаешься абхазской речью.

Автор декораций - Виталий Кацба, а спектакль для Абхазского государственного молодежного театра поставил кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, актер и режиссер Шалва Гицба.

По его словам, 30 лет назад он уже ставил этот спектакль для самодеятельного театра, но многие актеры, которые играли в нем, погибли в Отечественной войне народа Абхазии. Так что этот спектакль — дань Шалвы Гицба их памяти.

"В Молодежном театре играют достаточно колоритные актеры, которые по внешним данным подходят под описание национальных героев, — отметил режиссер. — Главную роль я поручил Аслану Анкваб. Инапха Кягуа в его исполнении предстает таким, каким он и был — благородным абхазом, ревнителем прав простого народа".

Гицба рассказал, что драматург Михаил Кове успел написать только две пьесы.

"Его, как и многих представителей абхазской интеллигенции, репрессировали в конце 30-х годов прошлого века", — напомнил режиссер.

В спектакле были заняты актеры — Аслан Анкваб, Аслан Еник, Вадим Абухба, Дмитрий Гуниа, Ирина Когониа, Марина Аристава, Фрида Лейба. А для участия в массовках пригласили студентов первого курса АГУ отделения "Актерское мастерство".

"У меня друг Инапха, не знал, что у него такой знаменитый однофамилец", — раздалось за спиной, когда после премьеры спектакля "Инапха Кягуа" зрители покидали Абхазский драмтеатр.