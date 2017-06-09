Возвращение героя: премьера "Инапха Кягуа" в Сухуме

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Минздрав: донорство крови имеет стратегическое значение в Абхазии Пресс-конференция, посвященная проблеме донорства крови в Абхазии и презентации совместной акции Минздрава республики, Госкомитета по молодежной политике и Sputnik Абхазия "Мы одной крови", прошла в Сухуме 9 июня. 103

Яна Амелина: кавказский регион находится в тупике По мнению эксперта, ситуация на Южном Кавказе настолько патовая, что США и ЕС больше не хотят вмешиваться во внутренние процессы этих стран. 84