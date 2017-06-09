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Возвращение героя: премьера "Инапха Кягуа" в Сухуме

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  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра Инапха Кягуа
  • Премьера спектакля молодежного театра - Инапха Кягуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Актеры в спектакле были одеты в национальную одежду

Премьера спектакля Абхазского государственного молодежного театра "Инапха Кягуа" прошла в Сухуме 8 июня.

Режиссер-постановщик — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, Народный артист Абхазии, актер и режиссер Шалва Гицба.

Инапха Кягуа — благородный абхаз, ревнитель прав простого народа, обижаемых дворянами крестьян. 

Исполнитель заглавной роли в спектакле "Инапха Кягуа" актер Аслан Анкуаб.

В спектакле также заняты актеры: Аслан Анкваб, Аслан Еник, Вадим Абухба, Дмитрий Гуниа, Ирина Когониа, Марина Аристава, Фрида Лейба.

А для участия в массовках пригласили студентов первого курса АГУ отделения "актерского мастерства".

Подробнее об этом читайте здесь >>



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