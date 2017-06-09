Возвращение героя: премьера "Инапха Кягуа" в Сухуме

Режиссер-постановщик — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, Народный артист Абхазии, актер и режиссер Шалва Гицба.
Инапха Кягуа — благородный абхаз, ревнитель прав простого народа, обижаемых дворянами крестьян.
Исполнитель заглавной роли в спектакле "Инапха Кягуа" актер Аслан Анкуаб.
В спектакле также заняты актеры: Аслан Анкваб, Аслан Еник, Вадим Абухба, Дмитрий Гуниа, Ирина Когониа, Марина Аристава, Фрида Лейба.
А для участия в массовках пригласили студентов первого курса АГУ отделения "актерского мастерства".