Минздрав: донорство крови имеет стратегическое значение в Абхазии

СУХУМ, 9 июн — Sputnik, Амра Амичба. Вопрос переливания крови всегда актуален в Абхазии и имеет стратегическое значение. Об этом сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на пресс-конференции в Sputnik.

По его словам, речь идет об экстренных ситуациях, прежде всего, в хирургии, акушерстве и гинекологии, когда для спасения жизни пациента необходимо переливать кровь или его компоненты.

"К сожалению, кровь не препарат, который можно изготовить или выпускать на заводе по производству лекарственных препаратов. Кровь мы получаем от донора, то есть от граждан. И здесь существуют проблемы", — признал министр Тамаз Цахнакия.

В Абхазии нет целевой программы, функционирует лишь Центральный банк крови при Республиканской больнице в Сухуме.

"Банк крови пополняется в Абхазии за счет родственников пациентов, которые поступают к нам в экстренном порядке. Также мы обращаемся за помощью в организации, которые содействуют сдаче крови. У нас есть база данных — картотека, учетные данные по донорам, в том числе по редким группам крови. Они есть, при необходимости привлекаем их к сдаче крови", — уточнил министр.

© Sputnik. Варвара Гертье По призванию и за деньги: как становятся донорами в Абхазии

Как заметил Цахнакия, люди в большей степени идут сдавать кровь, когда экстренно необходимо, а должна быть выработана система.

"Потому что в момент поступления тяжелобольного может не оказаться в наличии той группы цельной крови или замороженной плазмы, которая нужна для лечения пациента", — заметил он.

В этой связи министр здравоохранения Абхазии сообщил, что совместно с информагентством Sputnik Абхазия и Госкомитетом по молодежной политике 14 июня будет проведена акция "Мы одной крови" в Республиканской больнице в Центральном банке крови.

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Врач банка крови ЦРБ Абхазии Инга Шакая считает, что акция привлечет внимание общественности к проблеме донорства в республике.

"Хотелось бы, чтобы наша Абхазия входила в число тех 192 стран, которые принимают участие в этом дне. Наши молодежные движения помогали нам на протяжении ряда лет проводить акции по сбору донорской крови, — отметила она. — Хотим привлечь наиболее активную молодежную часть общества к безвозмездному донорству. Почему молодежь? Потому что есть ограничение по приему крови с 18 и до 55 лет. После 55 лет хуже обновляется кровь".

По ее словам, открыты пункты переливания крови в районных больницах Гагры, Агудзеры, Ткуарчала и Гудауты.

"Пока мы не сталкиваемся с проблемами трансфузии наших близких, родных, не задумываемся о том, что донорство крови жизненно необходимо для каждого из нас. Призываю всех принять участие в акции "Мы одной крови" 14 июня", — сказала Инга Шакая.

По статистике, для того чтобы сформировать банк перебойного запаса крови на 1000 человек должно быть 40 доноров. В Абхазии на 1000 человек сдают кровь только 12-13 человек, в России столько же, например, в странах Европы – 40, а в США на 1000 человек приходится 60 доноров.

Председатель Госкомитета по молодежной политике Алиас Авидзба рассказал, что все сотрудники комитета и участники волонтерского движения уже много лет участвую в акциях по донорству крови.

"У нас даже есть списки молодых людей, кто постоянно сдает кровь. Бывает, что в экстренных случаях звонят мне, а я уже обзваниваю всех, — заметил Авидзба. – Надо сделать так, чтобы донорство стало, говоря молодежным языком, модным. Одна спасенная жизнь стоит несоизмеримо больше тех двадцати минут, которые мы затратим на процедуру".

В завершении пресс-конференции министр здравоохранения выразил благодарность Sputnik Абхазия за помощь в организации видеоконференции для врачей Абхазии по трансляции уникальных операций, проводимых в эти дни российскими врачами в Республиканской больнице.

"В Республиканской больнице проходит мастер-класс по новым технологиям лапароскопической хирургии. Информационное агентство Sputnik Абхазия обеспечило на высоком уровне конференц-систему с трансляцией в конференц-зале. Хочу выразить благодарность лично руководителю агентства Руслану Бганба. Все эти дни он работает в больнице, чтобы обеспечить систему связи. Это показатель и пример конструктивного и полезного сотрудничества", — подчеркнул министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

В мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения было принято решение о проведении ежегодно 14 июня Всемирного дня донора крови (World Blood Donor Day). Эта дата была приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.



