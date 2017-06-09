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"Мы одной крови": организаторы рассказали о "донорской" акции

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SputnikАмра Амичба, Зафас Гамгия
© Sputnik. Амра Амичба, Зафас Гамгия

Ко Всемирному дню донора крови 14 июня Министерство здравоохранения республики, Госкомитета по молодежной политике и Sputnik Абхазия проводят совместную акцию "Мы одной крови".

В этот день в Республиканской больнице в Центральном банке крови все желающие безвозмездно могут сдать кровь. 

По словам министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, вопрос переливания крови всегда актуален в Абхазии и имеет стратегическое значение. 

"К сожалению, кровь не препарат, который можно изготовить или выпускается на заводе по производству лекарственных препаратов. Кровь мы получаем от донора, то есть от граждан. И здесь есть проблемы", — признал министр.

Врач банка крови ЦРБ Абхазии Инга Шакая рассказала, что 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, и проводимая акция призвана привлечь внимание общественности к проблеме донорства в республике. 

Председатель Госкомитета по молодежной политике Алиас Авидзба рассказал, что все сотрудники комитета и участники волонтерского движения уже много лет участвуют в акциях по донорству крови. 

По статистике, для того, чтобы сформировать банк перебойного запаса крови на 1000 человек должно быть 40 доноров. В Абхазии на 1000 человек сдают кровь только 12-13 человек, в России столько же, например, в странах Европы – 40, а в США на 1000 человек 60 доноров. 

В мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения  было принято решение о проведении ежегодно 14 июня Всемирного дня донора крови (World Blood Donor Day). Эта дата была приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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