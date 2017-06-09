Результат шикарный: операция изнутри

Sputnik, Владимир Бегунов.

Уникальная трансляция

— Ну, вот мы и добрались до органа, будем удалять, — говорит хирург.

Операция к этому времени уже идет два с половиной часа. Обычно они бывают короче, но эта не рядовая.

Ректор Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Валентин Павлов проводит мастер-класс для абхазских медиков. Сидящие в конференц-зале наблюдают на большом экране за работой хирурга. Такой трансляции в республике еще не было. Sputnik взял на себя ее организацию. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия поблагодарил руководителя Sputnik Абхазия Руслана Бганба и сказал, что надеется на дальнейшее сотрудничество.

Работа лапароскопического хирурга выглядит как фантастика. Пациенту делаются небольшие надрезы на теле. Вовнутрь вводятся миниатюрная видеокамера и инструменты. Хирург, глядя в монитор, направляет тонкие инструменты к цели хирургического вмешательства.

Пациент – 63-летний мужчина с раком простаты. Врачу предстоит удалить пораженный орган и восстановить работу мочевой системы. Операция сложная – надо двигаться глубоко и осторожно, расстояние в тазу небольшое, органы расположены очень близко друг к другу. Практически ювелирная работа.

Ноу-хау медобразования Абхазии

Модератор мастер-класса, заведующий кафедрой факультетской хирургии БГМУ Махмуд Темирбулатов говорит об истории появления эндоскопической хирургии. Четверть века назад ведущие хирурги отказывались обучаться оперировать с помощью нее. Они не понимали, как можно резать, когда невозможно ничего прощупать пальцами. Сейчас все ведущие хирурги России и мира работают по эндоскопической технологии (лапароскопия – подвид ее), а открытых операций в мире становится все меньше.

© Sputnik / Томас Тхайцук Врачи будущего для Абхазии: начало положено

Это работа совершенно другая, не только технически, но и организационно. Если хирург старой школы мог работать индивидуально и делать сложнейшие операции, имея ассистентами двух интернов, то здесь работает команда. Человек, управляющий камерой (камермен), по сути, является вторым хирургом.

"Мы в Абхазии активно внедряем методы лапароскопической хирургии, — говорит министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия. — Три сегодняшние операции входят в программу беспрерывного образования врачей Абхазии".

Валентин Павлов объяснил, что в четверг 8 июня Башкирский медуниверситет, которым он руководит, подписал договор с Министерством образования Абхазии и Абхазским госуниверситетом. Одним из видов этого беспрерывного образования будут мастер-классы, как этот.

По словам Павлова, сегодня врач должен учиться постоянно из-за быстрой смены технологий. В 2006 году он и Махмуд Темирбулатов сделали первую в Башкирии лапароскопическую операцию. Сейчас они чаще делают такие оперативные вмешательства, чем классические, открытые.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер-класс профессора Валентина Павлова по лапараскопической технологии в урологии, хирургии, гинекологии в республиканской больнице

Без крови и осложнений

Как рассказал Темирбулатов, делать лапароскопические операции в Абхазии есть смысл, если их будет не меньше двадцати в год, иначе хирурги не привыкнут к технологии. Из зала заверили, что такая цифра для Абхазии реальна. Примерно у такого количества пациентов в Абхазии выявлены операбельные опухоли ранней стадии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минздрав Абхазии подписал договор с Башкирским медуниверситетом

Идет третий час операции в ЦРБ Абхазии. Команда врачей подробно объясняет, как и что она делает. На экране видно, как виртуозно работает хирург. Кстати, скальпель хирургического робота, которым управляет хирург, не режет лезвием, а пережигает нервы и сосуды электричеством, что уменьшает кровопотерю.

Через четыре часа операция закончена. Орган, пораженный раком, удален через небольшие разрезы, сквозь которые работал хирург, разрезы зашиты. По словам врачей, вечером пациент уже встанет на ноги, завтра попросится домой, а послезавтра его можно будет выписывать. После подобной операции, сделанной обычным скальпелем, больной находился бы неделю в реанимации, и не исключен риск множества осложнений.

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Валентин Павлов снимает хирургическую маску и дает небольшой комментарий прямо в операционной. Корреспондентов Sputnik пустили в святая святых, заставив одеть халаты, бахилы и маски.

"Плюсы именно такой операции в том, что во время нее инфекция в принципе не может попасть в брюшную полость – нет разреза, — говорит врач. – И это при том, что мы удалили достаточно большой орган. Нет кровопотери, осложнений и болевого синдрома. В Абхазии такая же аппаратура, как в клиниках США, Германии, Израиля".

Ассистировал Виталию Павлову его ученик — старший ординатор хирургического отделения Республиканской больницы Абхазии, кандидат медицинских наук Руслан Смыр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер-класс профессора Валентина Павлова по лапараскопической технологии в урологии, хирургии, гинекологии в республиканской больнице

"Сегодня было продемонстрировано, что такие операции можно делать и у нас, — говорит Смыр. — Операция полностью прошла в операционной и с помощью оборудования Республиканской больницы Абхазии. Результат шикарный!"

Виталий Павлов рассказал, что в Башкирском государственном медицинском университете сейчас учатся еще двое студентов из Абхазии и числятся среди лучших студентов.