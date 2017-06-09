В прямом эфире: Sputnik провел трансляцию из операционной ЦРБ Абхазии

Ректор Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Валентин Павлов провел операцию по удалению рака простата. Она была сделана по лапароскопической технологии. Во время такой операции пациенту делаются небольшие надрезы на теле. Вовнутрь вводится видеокамера и инструменты. Хирург, наблюдая на мониторе внутренности пациента на макросъемке, работает внутри тела с помощью миниатюрных инструментов.

"Плюсы именно такой операции в том, что во время нее инфекция в принципе не может попасть в брюшную полость – нет разреза, — говорит врач. – И это при том, что мы удалили достаточно большой орган. Нет кровопотери, осложнений и болевого синдрома. В Абхазии такая же аппаратура, как в клиниках США, Германии, Израиля".

Ассистировал Виталию Павлову его ученик — старший ординатор хирургического отделения Республиканской больницы Абхазии, кандидат медицинских наук Руслан Смыр. По его словам, важно, что операция полностью прошла в операционной и с помощью оборудования Республиканской больницы Абхазии. Результат шикарный!

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