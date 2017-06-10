Отец легендарного "Шаратына": Эдуарду Бебиа исполнилось бы 80 лет

Sputnik, Амра Амичба.

В юности Эдуард Бебиа после окончания Сухумского культпросветучилища танцевал в Государственном ансамбле песни и танца под руководством Раждена Гумба.

Затем поступил в ГИТИС на балетмейстерское отделение, его педагогом был главный балетмейстер Большого театра Михаил Лавровский.

Завершив учебу, Бебиа начал работать балетмейстером в ансамбле, где ранее танцевал. Поставил там новый танец "Абхазская свадьба", который и сейчас в репертуаре Государственного ансамбля песни и танца.

С 1968 года работал над осуществлением своего замысла — созданием нового абхазского ансамбля "Шаратын". И уже через год провел первое выездное выступление в Южной Осетии. Официальным же годом рождения ансамбля "Шаратын" считается 1970 год, когда в Абхазской филармонии прошел грандиозный концерт.

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"Мне было тогда пять лет, я помню, сидел на коленях у кого-то. Было так много зрителей, что филармония не вмещала, на улице стояли по всему парку. Тогда не проводилось рекламных кампаний, но из всех районов республики съехались жители, узнавшие, что создается новый абхазский ансамбль", — рассказал сын Эдуарда Бебиа, нынешний руководитель ансамбля, Народный артист Абхазии Руслан Бебиа.

Одновременно с работой в ансамбле Эдуард Бебиа был назначен директором Сухумского культпросветучилища, которым руководил вплоть на начала Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik. Томас Тхайцук 45 лет в стиле "Шаратын" 11

"Тогда был большой конкурс на поступление в училище — 5-6 человек претендовали на место. Это сейчас сложно учебному заведению набрать студентов, все стремятся стать юристами. А потом посмотришь, на рынке продавцами работают со своими дипломами", — заметил Руслан Бебиа.

Эдуарда Бебиа называют первым профессиональным хореографом Абхазии. Новые элементы ввел в абхазскую хореографию, именно классического направления. И ставил исключительно абхазские танцы.

"Он много деревень и свадеб объездил. Запоминал элементы, домой приходил и записывал. Он даже мою маму заставлял ночью женские элементы повторять, чтобы он запомнил зрительно, чтобы не забыть, что делала какая-то бабушка на свадьбе, — вспоминает сын легендарного балетмейстера. — У музыкантов — ноты, у хореографа — только память, чтобы запомнить элементы, которые он увидел где-то".

Эдуард Бебиа ездил по деревням еще по одной причине — набирал талантливую молодежь для своего ансамбля. Но ему приходилось уговаривать родителей, многие не хотели отпускать дочь заниматься танцами.

"Своих однофамильцев привозил. Приходилось уговаривать старцев. Привозил под свою ответственность. Пол-ансамбля жили в нашей однокомнатной подвальной квартире", — вспоминает Руслан Бебиа.

Супруга Эдурада Бебиа, тоже выпускница ГИТИСа, Рита Возба была творческой личностью. Помимо того, что смотрела за всеми участниками ансамбля, как за детьми, вручную шила танцевальные костюмы.

"Тогда не было таких помпезных костюмов. Были простые платья с рюшечками, цветастые. Но это проходило. Потому что танец был завораживающий", — замечает Руслан Бебиа.

Он вспоминает, что, рассуждая о значении костюма, Эдуард Бебиа говорил, если танцу в репетиционной одежде зрители похлопают, значит, ты добился успеха.

"Сюжет, исполнение и элементы — вот, что главное, а костюмы лишь дополнение, говорил он. А сейчас наши балетмейстеры считают, что костюм — это 70 процентов успеха", — отметил руководитель "Шаратына".

"Ищущим" балетмейстером называли Эдуарда Бебиа. Он выходил на набережную с магнитофоном и размышлял.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Астанда Ардзинба "Шаратын" подарил зрителям новую юбилейную программу

"В 5-6 утра брал маленький магнитофон. На набережной сидел, слушал музыку и ногами что-то делал, пританцовывая в тишине. Знакомые в такие минуты не подходили к нему, понимали, что занят важным делом", — поделился Руслан Бебиа.

Эдуард Бебиа в работе был очень строгим, требовательным балетмейстером.

"Даже два года пропотеть в его ансамбле было тяжело. Адская работа. Он был жесткий на работе. Когда видели, что машина его подъезжает, все в зале выстраивались уже, — замечает Руслан Бебиа. — Они до того привыкли к этой дисциплине, что сегодня, когда встречаю многих, говорят, если бы не Эдуард Бебиа, мы, грубо говоря, были бы бездельниками. Он нас приучил к дисциплине, к пунктуальности, как это нам помогает в работе и жизни".

Эдуард Бебиа — первый балетмейстер, который поставил танец "Нартаа" — хореографический эпос, продолжительностью 50 минут. Он шел целое отделение.

"Во всех ансамблях мира два отделения, у "Шаратына" было три. Все второе отделение был танец "Нартаа". Только после Эдуарда Бебиа "Нартов" стали ставить на сцене. Люди были шокированы, как можно было то, что в книжке написано, претворить в жизнь, так перенести на сцену в форме танца", — делиться отзывами Руслан Бебиа.

Запомнился Руслану и отзыв Народного артиста Советского Союза, балетмейстера Игоря Моисеева о танце "Добровольцев", который Эдуард Бебиа поставил до Отечественной войны народа Абхазии.

"Весь состав — и парни, и девушки танцевали в бурках. С этим танцем в 1987 году выступали в Москве в зале Чайковского, Игорь Моисеев был приглашен и сидел в первом ряду. Он потом зашел за кулисы и сказал Эдуарду Бебиа: "Я не ожидал, что у вас в Абхазии есть балетмейстер, который может придумать и претворить такое в жизнь. Можно, говорит, я наподобие вашего танца сделаю у себя тоже такой и назову танец "Партизаны". — И поставил танец, тоже в бурках танцуют", — сказал Руслан Бебиа.

Сейчас в репертуаре ансамбля "Шаратын" нет этого танца.

"32 бурки надо, одна стоит девять тысяч рублей. Это сколько денег надо? Нам на четыре пары сапог денег не дают", — замечает балетмейстер.

А "Княжеский танец" Эдуард Бебиа не успел поставить, после смерти отца танец доделал Руслан Бебиа.

"Но я сделал, как я видел. Я не знаю, что он представлял. Не знал его мысли, не успел рассказать, что хотел сделать дальше. Я включил туда княгиню и князя", — сказал сын основателя.

Очень много танцев, поставленных Эдуардом Бебиа, помнит нынешний руководитель ансамбля, но из-за неимения костюмов не может их восстановить, одеть танцоров очень дорого.

В репертуаре "Шаратын" практически вся история абхазского народа — это война, Нартский эпос, крестьянский танец, княжеский танец, юность, абхазский свадебный танец. А танец "Шаратын" открывает каждую программу выступлений одноименного ансамбля.

Всего за почти 50-летнюю историю ансамбля через него прошли более 400 танцоров.

"Специально завел простую тетрадку и стал записывать всех танцоров, которые прошли через ансамбль. Потом перешел на толстую тетрадь, потому что не хватило", — заметил Руслан Бебиа.

Сейчас из-за политических препонов, чинимых грузинской стороной, абхазский ансамбль не может выезжать с гастролями, но в советские годы очень обширна была география поездок: страны Скандинавии, Венгрия, Коломбо, Тунис, Финляндия, Франция, Индия, а также такие города, как Москва, Ташкент, Киев, города Сибири, Сахалина, Курил. Более 250 больших городов мира.

А в 2010 году удалось-таки поехать в Южную Корею, в Сеул, на Международный фестиваль танца, где "Шаратын" занял первое место.

Ансамбль "Шаратын" — призер XI Всемирного Карфагенского фестиваля в Тунисе. Победитель трех Международных фестивалей фольклорного танца в Самсуне. Дипломант XII Всемирного фестиваля в Москве и двух фестивалей Народного творчества ассоциации городов Юга России.

В 1996 году ансамблю "Шаратын" присвоено имя Эдуарда Бебиа.