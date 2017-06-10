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Эдуард Бебиа и его "Шаратын"

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  • Народный артист Абхазии, балетмейстер Эдуард Бебиа первый лауреат Государственной премии имени Гулиа в области культуры
  • Эдуард Бебиа солирует в Государственном ансамбле песни и танца
  • Эдуард Бебиа в 1970 году в возрасте 33 лет создает новый абхазский ансамбль Шаратын, которому в 1978 году присвоен статус государственного
  • География гастролей Шаратын: Скандинавия, Швеция, Дели, Калькутта, Мадрас, Венгрия, Коломбо, Тунис, Финляндия, Франция, Москва, Ташкент, Сибирь, Сахалин, Курилы, Киев всего побывал в более 250 больших городах мира
  • Балетмейстер Эдуард Бебиа первый хореограф, который ввел классические элементы танца в Абхазии
  • Выпущенный при спонсорстве Александра Анкваб диск Абхазские танцевальные мелодии и наигрыши был посвящен памяти народного артиста Абхазии Эдуарда Бебиа
  • Государственному ансамблю Шаратын в 1996 году присвоено имя Эдуарда Бебиа.
  • Эдуард Бебиа – студент балетмейстерского отделения ГИТИС, ученик главного балетмейстера Большого театра Михаила Лавровского
© Фото: из архива семьи Бебиа
Народный артист Абхазии, балетмейстер Эдуард Бебиа первый лауреат Государственной премии имени Гулиа в области культуры

Основателю легендарного ансамбля "Шаратын", Народному артисту Абхазии, лауреату Государственной премии имени Гулиа, основателю ансамбля "Шаратын", балетмейстеру Эдуарду Бебиа 10 июня исполнилось бы 80 лет.

Фотографиями из семейного архива любезно поделился Руслан Бебиа, сын Эдуарда Бебиа, выпускник Московского университета культуры, нынешний художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля, Народный артист Абхазии.

Подробнее об этом читайте здесь>>



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