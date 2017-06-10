Эдуард Бебиа и его "Шаратын"

Фотографиями из семейного архива любезно поделился Руслан Бебиа, сын Эдуарда Бебиа, выпускник Московского университета культуры, нынешний художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля, Народный артист Абхазии.
Фотографиями из семейного архива любезно поделился Руслан Бебиа, сын Эдуарда Бебиа, выпускник Московского университета культуры, нынешний художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля, Народный артист Абхазии.
Премьера спектакля Абхазского государственного молодежного театра "Инапха Кягуа" прошла в Сухуме 8 июня.
На Кутолской чайной фабрике за прошедшую неделю рабочие уже собрали более ста тонн зеленого чайного листа. Рабочие на чайной плантации работают с раннего утра и до вечера, несмотря на жару.
Пресс-центры МИА "Россия сегодня" и Sputnik Абхазия провели трансляцию учредительного съезда благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта.
Победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.
Народному артисту Абхазии, лауреату Государственной премии имени Гулиа, основателю ансамбля «Шаратын», балетмейстеру Эдуарду Бебиа 10 июня исполнилось бы 80 лет.
Велопробег, посвященный Дню России, организованный представительством Россотрудничества в Абхазии, стартовал от столицы к СухумГЭС в субботу 10 июня.
О заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассуждает для Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.
Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.
Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.
Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.
В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.