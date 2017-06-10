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Архивное фото.

Какалия: хотим увеличить пособия для многодетных семей

© Sputnik. Тарас Литвиненко
В Абхазии
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Ежемесячные пособия по уходу за ребенком с июля 2017 года в Абхазии поднялись до трех тысяч рублей.

Какие есть еще планы и инициативы у Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии рассказал в эфире радио Sputnik председатель Фонда Амиран Какалия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

По словам Какалия, пособия по уходу за ребенком увеличиваются постепенно, это показатель этапов работы самого Фонда социального страхования и охраны труда.

Полную версию радиоинтервью с Амираном Какалия слушайте здесь>>

"Когда я стал руководить Фондом, — рассказывает председатель. – Детские выплаты составляли всего тысячу рублей в месяц. Это было в ноябре 2015 года. Мы провели мониторинг, оценку нашей деятельности и обратились к правительству с предложением увеличить с начала 2016 года выплаты до двух тысяч рублей".

Амиран Какалия говорит, сейчас Фонд готов выплачивать пособия по три тысячи рублей в месяц. Эта норма вводится с июля 2017 года. Однако, по его мнению, этого недостаточно. 

"Мы хотим увеличить выплаты для семей, у которых по двое и больше детей, — рассказывает председатель Фонда. – Понимаем насколько это важно для увеличения демографии в стране. Сейчас нам важно собрать данные, сколько в Абхазии таких семей".

Еще одна важная задача, которую он перед собой ставит – выявить всех социально незащищенных людей, особенно в селах.

"Многие ведь, даже не знают, что им положены какие-то выплаты, — говорит Какалия. – А другие получают по четыре соцпакета из разных фондов".

Работники педиатрического отделения ГКБ № 1 в Челябинске. Архивное фото.
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Общий план бюджета Фонда на 2017 год, по словам председателя, составляет 118 миллионов рублей. Из них 96 миллионов рублей – это страховые взносы, остальное — мобилизация просроченной задолженности предприятий.

"Мы еще не успели до всех налогоплательщиков дойти, — сказал Амиран Каклия. — Если я объявлю, что мы в течение года-полутора соберем всю задолженность и сможем поставит фонд на ноги, это будет не верно в наших обстоятельствах".

Как объяснил председатель фонда соцстрахования, в Абхазии есть предприятия, у которых задолженность по взносам копиться с 1999 года. Сейчас фонд старается не доходить до радикальных мер, таких как банкротство предприятий. По закону, принятому в 2012 году предприятия-должники могут заключать с фондами договоры о реструктуризации долга. Им предоставляется налоговый коридор для ликвидации задолженности.

"В прошлом году мы заключили такие договора с 25 организациями, — рассказывает Амиран Какалия. — Двадцать организаций в течение года погасили свои задолженности. Мы получили от них почти девять миллионов рублей".

А спор с двумя предприятиями из Ткуарчала закончился судебными процессами.

"В прошлом году в целях защиты общества и государства генпрокуратура обратилась с исковыми заявлениями в арбитражный суд, — говорит Какалия. — Мы были одной из сторон на этом процессе. Дело касалось предприятий "Ткуарчалуголь" и "Ткуарчалстрой". В результате, мы заключили мировое соглашение, по которому получили около 800 тысяч рублей. Нашли взаимопонимание, и сегодня они платят добропорядочно".

Как рассказал председатель Фонда соцстрахования и охраны труда важно, чтобы все поступающие в Фонд средства государством контролировались и возвращались налогоплательщикам. Тогда будет возможно развитие Фонда и реализация новых инициатив. А увеличение выплат многодетным семьям фонд собирается ввести уже в 2018 году.




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