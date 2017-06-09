Фонд соцстраха Абхазии: детские пособия увеличатся, и это не предел

При этом Какалия отметил, что необходимо максимально подойти к социальной справедливости. Мама, которая родила или усыновила двух и более детей, должна получать не три тысячи рублей, а больше, считает Какалия.
При этом Какалия отметил, что необходимо максимально подойти к социальной справедливости. Мама, которая родила или усыновила двух и более детей, должна получать не три тысячи рублей, а больше, считает Какалия.
Пресс-конференция, посвященная проблеме донорства крови в Абхазии и презентации совместной акции Минздрава республики, Госкомитета по молодежной политике и Sputnik Абхазия "Мы одной крови", прошла в Сухуме 9 июня.
По мнению эксперта, ситуация на Южном Кавказе настолько патовая, что США и ЕС больше не хотят вмешиваться во внутренние процессы этих стран.
В Международный день архивов, заместитель начальника Государственного архивного управления Абхазии Дмитрий Еник рассказал Sputnik об архивном деле в республике.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.
Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.
Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.
Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.
В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.