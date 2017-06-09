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Амиран Какалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фонд соцстраха Абхазии: детские пособия увеличатся, и это не предел

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На заседании Кабинета Министров Абхазии было принято решение об увеличении ежемесячных пособий на период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. За счет чего удалось повысить выплату, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии Амиран Какалия.

"С 1 июля 2017 года Фонд готов выплачивать по 3 тысячи рублей ежемесячно по уходу за ребенком до полутора лет независимо от количества детей. Выплаты будут осуществляться за счет поступлений страховых взносов", — сказал Какалия.

При этом Какалия отметил, что необходимо максимально подойти к социальной справедливости. Мама, которая родила или усыновила двух и более детей, должна получать не три тысячи рублей, а больше, считает Какалия.

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