Фонд соцстраха Абхазии: детские пособия увеличатся, и это не предел

"С 1 июля 2017 года Фонд готов выплачивать по 3 тысячи рублей ежемесячно по уходу за ребенком до полутора лет независимо от количества детей. Выплаты будут осуществляться за счет поступлений страховых взносов", — сказал Какалия.

При этом Какалия отметил, что необходимо максимально подойти к социальной справедливости. Мама, которая родила или усыновила двух и более детей, должна получать не три тысячи рублей, а больше, считает Какалия.