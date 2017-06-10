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Открытый Международный чемпионат по ловле рыбы

Поймал, отпустил: чемпионат Абхазии по рокфишингу стартовал в Пицунде

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (127)
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Около 20 спортсменов принимают участие в четвертом чемпионате Абхазии по рокфишингу, который открылся в Пицунде 10 июня.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik, Роберт Джопуа. Четвертый чемпионат Абхазии по рокфишингу открылся в Пицунде 10 июня, об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель правления Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко. 

"Чемпионат начался вечером. Он проходит в два тура, каждый по три часа с перерывом на час, чтобы спортсмены могли отдохнуть и подготовить снасти. Первые три часа лов рыбы проходит в светлое время суток, вторые три часа в темное время суток. В разное время суток клюет разная рыба. То есть спортсмен должен показать и доказать, что он чемпион и в светлое и в темное время суток", — рассказал о соревнованиях Бондаренко.

Он также подчеркнул, ловят рыбу спиннингом, с берега, применяются искусственные снасти и крючками, которые не травмируют рыбу. 

"Мы стараемся популяризироваться спортивное рыболовство по системе "поймал-отпустил", — отметил глава Федерации. 

Бондаренко сказал, что в общей сложности в чемпионате принимают участие около двадцати спортсменов, из них четверо юноши. Один из них двенадцатилетний Руслан Сабуа из Гагры. 

"С четырех лет хожу на рыбалку. Участвовал во всех четырех чемпионатах по рокфишингу. В юношеских соревнованиях по ловле форели занял третье место", — рассказал о своих достижениях юный рыболов.

За победу в соревнованиях, сказал Бондаренко, борются спортсмены-рыболовы из Абхазии, России, Украины и Южной Осетии. 

"В дневное время основная рыба, которая будет попадаться — это ставрида, скарпена. Ближе к ночи, во втором туре, будет попадаться уже горбыль, бычки, зеленухи и смариды. Система подсчета балльная. Каждая рыба имеет свой балл. Ставрида и скарпена один балл, горбыль — пять баллов, то есть выиграет тот рыбак, который поймает большее количество рыбы и опреденных видов", — пояснил Бондаренко. 

Победитель станет известен после полуночи, когда завершится основная часть чемпионата по рокфишингу. Призеров наградят современными спиннингами, кубками и дипломами. Отдельные кубок ожидал и того, кто первым словил рыбу. Победителем в этой категории стал юный Руслан Сабуа, который через три минуты после старта чемпионата словил скарпену.

Темы:
Спортивная Абхазия (127)


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