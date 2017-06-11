Ловись рыбка большая и маленькая: соревнования по лову рыбы спиннингом

Четвертый чемпионат Абхазии по рокфишингу открылся в Пицунде 10 июня, об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель правления Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко.

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"Чемпионат начался вечером. Он проходит в два тура, каждый по три часа с перерывом на час, чтобы спортсмены могли отдохнуть и подготовить снасти. Первые три часа лов рыбы проходит в светлое время суток, вторые три часа в темное время суток. В разное время суток клюет разная рыба. То есть спортсмен должен показать и доказать, что он чемпион и в светлое, и в темное время суток", — рассказал о соревнованиях Бондаренко.

Он также подчеркнул, ловят рыбу спиннингом, с берега, применяются искусственные снасти и крючки, которые не травмируют рыбу. Бондаренко сказал, что в общей сложности в чемпионате принимают участие около двадцати спортсменов, из них четверо юноши. Один из них 12-летний Руслан Сабуа из Гагры.

За победу в соревнованиях, сказал Бондаренко, борются спортсмены-рыболовы из Абхазии, России, Украины и Южной Осетии.

Призеров наградят современными спиннингами, кубками и дипломами. Отдельный кубок ожидал и того, кто первым словил рыбу. Победителем в этой категории стал юный Руслан Сабуа, который через три минуты после старта чемпионата поймал скарпену.



