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Встреча по созданию федерации всестилевого каратэ

Федерация всестилевого каратэ создана в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президентом Федерации всестилевого каратэ Абхазии был избран обладатель черного пояса каратэ-до, депутат Парламента Ахра Абухба.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Федерация всестилевого каратэ создана в Абхазии в понедельник 12 июня.

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"Сегодня в Абхазии назрела необходимость создания Федерации всестилевого каратэ. Необходимость связана с тем, что нам нужно объединить усилия в данном направлении, популяризовать этот вид боевых искусств, а самое главное, это дает нам возможность быть на международной площадке под флагом Республики Абхазия", — сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

По его словам, речь не идет о том, что создается новое стилистическое направление.

"Все остается так же, просто мы обедняем федерации для достижения положительных результатов в каратэ. В качестве примера можно привести ту же легкую атлетику, которая вбирает в себя целый ряд дисциплин, то же самое нужно провести с каратэ и в Абхазии", — добавил он.

Встреча по созданию Федерации всестилевого каратэ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча по созданию Федерации всестилевого каратэ

Подобная федерация существует и в России, подчеркнул вице-президент.

"Также и в Казахстане существует Федерация всестилевого каратэ. Далее мы объединим все организации во Всемирную федерацию всестилевого каратэ и выйдем на международные площадки. Со стороны Абхазии присутствуют три вида каратэ", — подчеркнул Габния.

Виталий Габния предложил возглавить Федерацию всестилевого каратэ президенту Федерации каратэ-до шотокан Ахре Абухба.  

"Это действующий тренер, обладатель черного пояса каратэ-до, депутат Парламента нового созыва", — сказал он.

Избранный президент вновь созданной организации Ахра Абухба подчеркнул, что цель Федерации всестилевого каратэ — развитие всех видов каратэ в республике.

"Цель – упорядочить движение каратэ в Абхазии. Создание организации дает возможность представлять страну на международных соревнованиях в командных видах спорта. Мы должны использовать эту возможность для того, чтобы о нас знали. Каратэ — это и моральное и духовное воспитание нашей молодежи", — сказал Абухба. 

Во встрече приняли участие представители федераций различных направлений каратэ в Абхазии, представитель российского союза боевых искусств, президент Федерации шотокан России Альберт Боутбоул.

Встреча по созданию Федерации всестилевого каратэ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча по созданию Федерации всестилевого каратэ

 



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