Виталий Габния рассказал о важности развития каратэ в Абхазии

Федерация всестилевого каратэ создана в Абхазии в понедельник 12 июня.

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"Сегодня в Абхазии назрела необходимость создание Федерации всестилевого каратэ. Необходимость связана с тем, что нам необходимо объединить усилия в данном направлении, популяризовать этот вид боевых искусств, а самое главное, это дает нам возможность быть на международной площадке под флагом Республики Абхазия", — сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

По его словам, речь не идет о том, что создается новое стилистическое направление.

"Все остается так же, просто мы обедняем федерации для достижения положительных результатов в каратэ. В качестве примера можно привести ту же легкую атлетику, которая вбирает в себя целый ряд дисциплин, то же самое нужно провести с каратэ и в Абхазии", — добавил он.

Подобная федерация существует и в России, подчеркнул вице-президент.



