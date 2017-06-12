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Скачки на приз президента РФ - 2017

Жокей из Абхазии выиграл скачки на приз президента России

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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В скачках на Центральном Московском ипподроме на приз президента России боролись 12 лучших чистокровных скакунов, а общий размер призового фонда превышал 30 миллионов рублей.

СУХУМ, 12 июня—  Sputnik, Амра Амичба. Жокей из Абхазии Станислав Круглыхин на лошади Конард Лорд выиграл скачки на приз президента России. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия. 

Жеребец Конард Лорд под седлом опытного жокея преодолел дистанцию 2400 метров за 2 минуты 32 секунды.

Победитель получил 10 миллионов рублей. Победитель, кроме денег, получил приз президента – это скульптура жокея. Также владелец получает именную попону.

Организаторы соревнований вручили главный приз лично президенту Абхазии Раулю Хаджимба.

Скачки на приз президента РФ - 2017
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Скачки на приз президента РФ - 2017

По словам Камлия, впервые в истории абхазская лошадь выиграла приз президента Российской Федерации.

"Радость у нас, что впервые абхазская лошадь выиграла кубок президента Российской Федерации. Выступление абхазских конников, я считаю, небывалый уровень для Абхазии", — отметил он.

Делегация из Абхазии во главе с президентом принимала участие в скачках. На скачках были выставлены еще две абхазские лошади, которые также заняли призовые места. 

Лошадь Фаст-Керл владельца Ахры Ашуба преодолела  дистанцию в 1600 метров в миллионной скачке и заняла третье место.  

"Я возглавляю Федерацию конного спорта Абхазии не первый год и могу с уверенностью сказать, что наши достижения с каждым годом повышаются. Я думаю, что мы воспитаем еще лучших жеребят, которые будем  выставлять на скачках в регионах России", — сказал  Аслан Камлия.

Он отметил, что в планах также выйти за пределы России — в Европу. 

"Если нам удастся все организовать. Дай бог, чтобы мы могли выйти и на такой уровень", — сказал президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.  

Объясняя необычные клички абхазских лошадей, Камлия сказал, что клички даются при рождении. 

"Эти лошади в Россию и Абхазию привезены уже со своими кличками из Германии, Голландии, Англии, Америки, — пояснил он. — Но сегодня в Абхазии выращиваем своих жеребят, и на будущий год на ипподромах России и Абхазии они будут выступать. Они будут уже с абхазскими именами. Амза, Рица, Апсны — вот под такими кличками все наши жеребята скакать будут".  

В скачках на Центральном Московском ипподроме на приз президента России боролись 12 лучших чистокровных скакунов, общий размер призового фонда превышал 30 миллионов рублей.

 



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