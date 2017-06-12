Конрад Лорд, Лонг Вал и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве

В скачках успешно выступили три абхазские лошади.
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Жеребец Конард Лорд под седлом опытного жокея из Абхазии Станислава Круглыхина, выступавшего под № 4, преодолел дистанцию 2 400 метров за 2 минуты 32 секунды и удостоился главного приза скачек – кубка президента России.
Жокей Артем Падучев на лошади Лонг Вал владельца Нодара Цишба занял второе место на дистанции 3 200 метров.
Жокей под № 9 Анзор Абердиев на лошади Фаст Керл владельца Ахры Ашуба преодолел дистанцию в 1 600 метров в миллионной скачке и занял третье место.
В скачках на Центральном Московском ипподроме на приз президента России боролись 12 лучших чистокровных скакунов.