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Конрад Лорд, Лонг Вал и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве

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  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
  • Скачки на приз президента РФ - 2017
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Победитель скачек на приз президента РФ - 2017 жокей из Абхазии Станислав Круглыхин на церемонии награждения на Центральном Московском ипподроме

На Центральном Московском ипподроме состоялись скачки на приз президента России в воскресенье 11 июня, а призовой фонд в этот раз превысил 30 млн рублей.

В скачках успешно выступили три абхазские лошади.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Жеребец Конард Лорд под седлом опытного жокея из Абхазии Станислава Круглыхина, выступавшего под № 4, преодолел дистанцию 2 400 метров за 2 минуты 32 секунды и удостоился главного приза скачек – кубка президента России. 

Жокей Артем Падучев на лошади Лонг Вал владельца Нодара Цишба занял второе место на дистанции 3 200 метров.  

Жокей под № 9 Анзор Абердиев на лошади Фаст Керл владельца Ахры Ашуба преодолел дистанцию в 1 600 метров в миллионной скачке и занял третье место.  

В скачках на Центральном Московском ипподроме на приз президента России боролись 12 лучших чистокровных скакунов.




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