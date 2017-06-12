Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава стал вторым в этапе Кубка России

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. На втором этапе Кубка России Mitjet Дмитрий Гвазава вошел в лидирующую группу, придя вторым в одной из гонок.

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Как рассказал сам спортсмен, он был готов к соревнованиям, много тренировался и квалифицировался третьим, но первая гонка для него не сложилась.

"На старте меня сзади "чуть пнул" пилот Михаил Макаровский, и мою машину развернуло, — рассказал Sputnik Дмитрий Гвазава. – Из-за этого мне пришлось ехать какое-то время последним".

Гвазава начал догонять лидеров, но, как сам признается, совершил ошибку, из-за которой сошел с трассы.

"Я довольно успешно догонял остальных, — вспоминает автогонщик. – Когда уже догнал четвертую позицию, то слишком рано начал атаковать и врезался в заднюю ось машины соперника. Погнул тягу колеса и сошел с трассы. Если бы я подождал еще два поворота, думаю, не составило бы труда выйти на вторую позицию".

Дмитрию Гвазава удалось во второй гонке реабилитироваться за первый неудачный заезд. Возможность он использовал по максимуму. Спортсмен признается, что и не ставил себе задачу прийти первым, считая ее нереальной.

"Ваня Лукашевич находится сейчас в хорошей форме, и угнаться за ним вряд ли получится, я это понимал, — рассказывает Дмитрий Гвазава. — Во второй гонке я стартовал из последнего ряда, с шестнадцатой позиции, но мне быстро удалось выйти в топ-6, а к четвертому кругу я был на второй позиции. Дальше просто контролировал свой темп, не рисковал, и в итоге доехал до финиша".

Соревнования проходили на московском автодроме Moscow Raceway.

Третий этап Кубка России Mitjet так же пройдет в Москве в июле, следующие два этапа — в Казани, а заключительный – в Сочи.

Серии Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.



