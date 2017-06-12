Гвазава о втором этапе кубка России: стартовал последним, пришел вторым

"На старте меня сзади "чуть пнул" пилот Михаил Макаровский, и мою машину развернуло. Из-за этого мне пришлось ехать какое-то время последним и догонять всех, но когда догнал четвертую позицию, совершил ошибку, из-за которой сошел с трассы. Во второй гонке я стартовал из последнего ряда, с шестнадцатой позиции, но мне быстро удалось выйти в топ-6, а к четвертому кругу я был на второй позиции. Дальше просто контролировал свой темп, не рисковал, и в итоге доехал до финиша" — сказал Дмитрий Гвазава.

Полную версию беседы с Дмитрием Гвазава читайте здесь>>

Дмитрий Гвазава добавил, что третий этап Кубка России Mitjet также пройдет в Москве в июле, следующие два этапа — в Казани, а заключительный – в Сочи.

Серии Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.



