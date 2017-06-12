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Автогонщик Дмитрий Гвазава
© Фото: из архива Дмитрия Гвазава

Гвазава о втором этапе кубка России: стартовал последним, пришел вторым

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В интервью Sputnik Абхазия автогонщик Дмитрий Гвазава рассказал об участии во втором этапе Кубка России Mitjet, который проходил на московском автодроме Moscow Raceway 11 июня.

"На старте меня сзади "чуть пнул" пилот Михаил Макаровский, и мою машину развернуло. Из-за этого мне пришлось ехать какое-то время последним и догонять всех, но когда догнал четвертую позицию, совершил ошибку, из-за которой сошел с трассы. Во второй гонке я стартовал из последнего ряда, с шестнадцатой позиции, но мне быстро удалось выйти в топ-6, а  к четвертому кругу я был на второй позиции. Дальше просто контролировал свой темп, не рисковал, и в итоге доехал до финиша" — сказал Дмитрий Гвазава.

Полную версию беседы с Дмитрием Гвазава читайте здесь>>

Дмитрий Гвазава добавил, что третий этап Кубка России Mitjet также пройдет в Москве в июле, следующие два этапа — в Казани, а заключительный – в Сочи.

Серии Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.


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