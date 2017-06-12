Квициния: МЧС откачивает воду из подвалов домов после ливней

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудники МЧС выкачивают воду из подвалов домов после ливневых дождей, сказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

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Вследствие проливных дождей 19 домов в Сухуме частично подтопило, сообщил глава МЧС.

"Еще мы получили информацию о том, что в Ачадаре и на Абазинской улице два или три дома затопило. Также на Маяке, на проспекте Аиааира, на улицах Почтовой, Титова были затоплены дома", — добавил он.

По словам министра, сотрудники МЧС оказывают необходимую помощь и устраняют последствия ливня.

"В целом по республике у нас нет сообщений о том, что затопило дома или есть оползни, связанные с проливными дождями, по районам не зафиксировано таких случаев. Но в Сухуме мы выезжали на 19 участков", — говорит Квициния.

По его словам, городские коммунальные службы очищают русла рек, и МЧС работает совместно с городскими службами.

"Мы задействовали пожарно-спасательные машины, в случае необходимости мы привлечем технику и из районов республики, но пока в этом нет надобности", — подчеркнул министр.

© Sputnik. Роберт Джопуа Последствия ливневого дождя на улице Заречная

По словам Льва Квициния, будет создана специальная комиссия, которая определит степень ущерба, нанесенного населению в связи с проливными дождями. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии сообщил, что ведомство находится в тесном взаимодействии с метеослужбой и готово к неблагоприятным погодным условиям.