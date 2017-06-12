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Лев Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

МЧС Абхазии: в результате ливня в Сухуме подтоплено 19 домов

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Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в интервью Sputnik Абхазия рассказал о последствиях проливного дождя, который прошел по Абхазии в ночь с 11 на 12 июня, и поделился прогнозами погоды на лето.

"В результате ливня в Сухуме 19 домов частично затопило, в Ачадаре — 3 дома. Русло расчищают столичные службы, задействована вся пожарно-спасательная техника. В случае необходимости вызовем районную технику", — сказал Квициния.

Полную версию беседы со Львом Квициния читайте здесь>>

Лев Квициния также добавил, что МЧС республики всегда на связи с Гидрометцентром, а также с коллегами из Сочи и Краснодара. По его слова, специалисты прогнозируют жаркое лето. 

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