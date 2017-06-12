МЧС Абхазии: в результате ливня в Сухуме подтоплено 19 домов

"В результате ливня в Сухуме 19 домов частично затопило, в Ачадаре — 3 дома. Русло расчищают столичные службы, задействована вся пожарно-спасательная техника. В случае необходимости вызовем районную технику", — сказал Квициния.

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Лев Квициния также добавил, что МЧС республики всегда на связи с Гидрометцентром, а также с коллегами из Сочи и Краснодара. По его слова, специалисты прогнозируют жаркое лето.