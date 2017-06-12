МЧС Абхазии: в результате ливня в Сухуме подтоплено 19 домов

Полную версию беседы со Львом Квициния читайте здесь>>
Лев Квициния также добавил, что МЧС республики всегда на связи с Гидрометцентром, а также с коллегами из Сочи и Краснодара. По его слова, специалисты прогнозируют жаркое лето.
Полную версию беседы со Львом Квициния читайте здесь>>
Лев Квициния также добавил, что МЧС республики всегда на связи с Гидрометцентром, а также с коллегами из Сочи и Краснодара. По его слова, специалисты прогнозируют жаркое лето.
Пресс-конференция, посвященная премьере нового спектакля "Примадонны", прошла в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 12 июня.
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал о ситуации после ливневых дождей в республике.
Победительница международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба вернулась в Абхазию из Крыма 2 июня, где принимала участие в конкурсе юных исполнителей "Детская Новая волна".
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.
Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.
Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.
Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.
В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.