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Пресс-конференция в РУСДРАМе по премьере спектакля Примадонна

Хинтба о "Примадоннах": смехотерапия то, что нужно сегодня людям

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция, посвященная премьере нового спектакля "Примадонны", прошла в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 12 июня.

СУХУМ, 12 июня—  Sputnik, Амра Амичба. Комедия положений "Примадонны" обеспечит смехотерапию, которая нужна сегодня зрителям. Об этом сказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции.  

"Тем более для нашей страны это важно, нам не хватает позитивных событий, где можно забыть обо всем и погрузиться в стихию театра, игры, стихию радости", — уверен Хинтба. 

Премьерные показы спектакля по пьесе американского комедиографа Кена Людвига пройдут 15, 16 и 23 июня. 

"Такого рода спектакль в Абхазии еще не ставился. Современная пьеса, которая дает колоссальные возможности  для режиссерской фантазии, для проявления артистов всех возможностей. Чтобы на сцене и в зале происходил тот самый праздник, который так любим и ценим в театре. Театр – это праздник, он должен дарить позитив, давать возможность людям расслабиться, вовлекаясь в действо на сцене. Получить заряд хорошего настроения", — отметил гендиректор РУСДРАМа. 

Не раскрывая сюжета, Хинтба заметил, что в "Примадоннах" есть забавные перевоплощения и забавная путаница. 

"Но все это порождает романтическую историю любви. Те, кто знает шекспировские "Комедию ошибок", "Два веронца", "Двенадцатая ночь", думаю, догадались, что там может произойти", — интригующе заметил Ираклий Хинтба. 

Гендиректор поделился, что видел много постановок "Примадонн", и, по его мнению, спектакль РУСДРАМа самый лучший из поставленных по этой пьесе. 

Пресс-конференция в РУСДРАМе по премьере спектакля Примадонна
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция в РУСДРАМе по премьере спектакля "Примадонна"

Комедию "Примадонны" в Сухуме ставит московский режиссер Сергей Ефремов. Кстати, распределение ролей до приезда режиссера сделал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. 

"Соавтор потрясающий, потому что попадание было идеальное. Когда приехал в апреле, мы провели одну читку. Мне нужно было послушать, как раскладывается пьеса. И действительно, было стопроцентное попадание в каждого персонажа. Это удивительно! Здесь такой хороший руководитель, который знает и артистов, и театр", — заметил Сергей Ефремов. 

Режиссер рассказал, что в спектакле будет задействован и зал — интерактив для взрослых, чего не было еще в РУСДРАМе. 

"Спектакль получается достаточно хулиганский, но в рамках приличий. Скатываться в пошлость очень легко в такой комедии, с таким текстом, но здесь у нас все достаточно "вкусненько" сделано будет, — сказал Ефремов. — Не все артисты могут играть в жанре фарса. Здесь оказалось, что все могут это делать, и делают это хорошо. В такой комедии очень важен ансамбль актеров, здесь он сыгран. Так получилось, что пьеса шикарно разложилась на  труппу театра. И действительно будет то, что должно быть, как и задумывал автор пьесы".

Сергей Ефремов отметил слаженную работу не только труппы, но и всего коллектива РУСДРАМа, от декораторов до работников пошивочного цеха. 

"Здесь команда очень хорошая. Не в каждом московском театре такая команда. Это большая редкость. И я рад, что в Сухуме есть такой театр", — сказал режиссер. 

Исполнитель одной из главных ролей актер Джамбул Жордания признался, что не имеет ничего общего со своим персонажем, и с той ситуацией, в которую он попал.

"Это не наше ментальное мышление. Чисто американская история, сделанная в шекспировской манере. Возможно, будет некоторые смущение у мужского населения. Очень хочется верить, что адекватная будет оценка. Это настоящая шутка, забава. За этим ничего нет, если ничего не додумывать, кроме того, что на поверхности, — пояснил Жордания. — Это метафора, аллегория. Нас все знают в городе, думаю, ничего в городе не додумают". 

Актер Рубен Депелян  отметил, что мужские роли в спектакле необычные. 

"В этом спектакле хулиганство на хулиганстве. Работать было интересно. Жанр, в котором мы еще не работали. Спасибо режиссеру Сергею Ефремову, что научил нас работать в этом жанре. Зритель, правда, будет удивлен", — заверил актер. 

Актриса Марина Сичинава заметила, что в спектакле "Примадонны" ей пришлось раскрепоститься как человеку и актрисе. 

"Были моменты, которые непривычно выносить на большую публику, — сказала Сичинава. — Яркий и в некоторых моментах экстремальный спектакль. Но очень смешной. Сладкий такой юмор". 

В завершении пресс-конференции гендиректор РУСДРАМа, еще раз приглашая всех на премьеру, отметил, что всегда легко и приятно звать зрителя на качественный спектакль. 

"Когда ты знаешь, что это хороший продукт, за который отвечаешь, ты и весь коллектив. Я вижу, что зритель откликается. Наш театр пользуется успехом. И для театра это очень важно, потому что без зрителя театр жить не может. Зритель — это воздух, которым мы все дышим", — сказал Ираклий Хинтба. 

Класс-концерт студентов театрального института им. Щукина.
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Кроме премьеры "Примадонн", 20 июня в РУСДРАМе будет показан спектакль абхазских студентов Щукинского училища "Софичка", на который, к огорчению многих, все билеты уже распроданы. 

Грандиозные гастроли Театра на Малой Бронной пройдут в Сухуме с 26 по 30 июня.

РУСДРАМ готовит детскую премьеру к 25 июля — "Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса" в постановке Анастаса Кичика, режиссера уже полюбившегося и детям, и взрослым  спектакля "Черная курица, или Подземные жители".

А в средине октября премьерой спектакля "Ревизор" Гоголя в постановке Андрея Тимошенко откроется 37-ой театральный сезон Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. 




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