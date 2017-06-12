СУХУМ, 12 июня— Sputnik, Амра Амичба. Комедия положений "Примадонны" обеспечит смехотерапию, которая нужна сегодня зрителям. Об этом сказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции.

"Тем более для нашей страны это важно, нам не хватает позитивных событий, где можно забыть обо всем и погрузиться в стихию театра, игры, стихию радости", — уверен Хинтба.

Премьерные показы спектакля по пьесе американского комедиографа Кена Людвига пройдут 15, 16 и 23 июня.

"Такого рода спектакль в Абхазии еще не ставился. Современная пьеса, которая дает колоссальные возможности для режиссерской фантазии, для проявления артистов всех возможностей. Чтобы на сцене и в зале происходил тот самый праздник, который так любим и ценим в театре. Театр – это праздник, он должен дарить позитив, давать возможность людям расслабиться, вовлекаясь в действо на сцене. Получить заряд хорошего настроения", — отметил гендиректор РУСДРАМа.

Не раскрывая сюжета, Хинтба заметил, что в "Примадоннах" есть забавные перевоплощения и забавная путаница.

"Но все это порождает романтическую историю любви. Те, кто знает шекспировские "Комедию ошибок", "Два веронца", "Двенадцатая ночь", думаю, догадались, что там может произойти", — интригующе заметил Ираклий Хинтба.

Гендиректор поделился, что видел много постановок "Примадонн", и, по его мнению, спектакль РУСДРАМа самый лучший из поставленных по этой пьесе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция в РУСДРАМе по премьере спектакля "Примадонна"

Комедию "Примадонны" в Сухуме ставит московский режиссер Сергей Ефремов. Кстати, распределение ролей до приезда режиссера сделал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Соавтор потрясающий, потому что попадание было идеальное. Когда приехал в апреле, мы провели одну читку. Мне нужно было послушать, как раскладывается пьеса. И действительно, было стопроцентное попадание в каждого персонажа. Это удивительно! Здесь такой хороший руководитель, который знает и артистов, и театр", — заметил Сергей Ефремов.

Режиссер рассказал, что в спектакле будет задействован и зал — интерактив для взрослых, чего не было еще в РУСДРАМе.

"Спектакль получается достаточно хулиганский, но в рамках приличий. Скатываться в пошлость очень легко в такой комедии, с таким текстом, но здесь у нас все достаточно "вкусненько" сделано будет, — сказал Ефремов. — Не все артисты могут играть в жанре фарса. Здесь оказалось, что все могут это делать, и делают это хорошо. В такой комедии очень важен ансамбль актеров, здесь он сыгран. Так получилось, что пьеса шикарно разложилась на труппу театра. И действительно будет то, что должно быть, как и задумывал автор пьесы".

Сергей Ефремов отметил слаженную работу не только труппы, но и всего коллектива РУСДРАМа, от декораторов до работников пошивочного цеха.

"Здесь команда очень хорошая. Не в каждом московском театре такая команда. Это большая редкость. И я рад, что в Сухуме есть такой театр", — сказал режиссер.

Исполнитель одной из главных ролей актер Джамбул Жордания признался, что не имеет ничего общего со своим персонажем, и с той ситуацией, в которую он попал.

"Это не наше ментальное мышление. Чисто американская история, сделанная в шекспировской манере. Возможно, будет некоторые смущение у мужского населения. Очень хочется верить, что адекватная будет оценка. Это настоящая шутка, забава. За этим ничего нет, если ничего не додумывать, кроме того, что на поверхности, — пояснил Жордания. — Это метафора, аллегория. Нас все знают в городе, думаю, ничего в городе не додумают".

Актер Рубен Депелян отметил, что мужские роли в спектакле необычные.

"В этом спектакле хулиганство на хулиганстве. Работать было интересно. Жанр, в котором мы еще не работали. Спасибо режиссеру Сергею Ефремову, что научил нас работать в этом жанре. Зритель, правда, будет удивлен", — заверил актер.

Актриса Марина Сичинава заметила, что в спектакле "Примадонны" ей пришлось раскрепоститься как человеку и актрисе.

"Были моменты, которые непривычно выносить на большую публику, — сказала Сичинава. — Яркий и в некоторых моментах экстремальный спектакль. Но очень смешной. Сладкий такой юмор".

В завершении пресс-конференции гендиректор РУСДРАМа, еще раз приглашая всех на премьеру, отметил, что всегда легко и приятно звать зрителя на качественный спектакль.

"Когда ты знаешь, что это хороший продукт, за который отвечаешь, ты и весь коллектив. Я вижу, что зритель откликается. Наш театр пользуется успехом. И для театра это очень важно, потому что без зрителя театр жить не может. Зритель — это воздух, которым мы все дышим", — сказал Ираклий Хинтба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Без пяти минут актеры: курсовые абхазских "щукинцев"

Кроме премьеры "Примадонн", 20 июня в РУСДРАМе будет показан спектакль абхазских студентов Щукинского училища "Софичка", на который, к огорчению многих, все билеты уже распроданы.

Грандиозные гастроли Театра на Малой Бронной пройдут в Сухуме с 26 по 30 июня.

РУСДРАМ готовит детскую премьеру к 25 июля — "Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса" в постановке Анастаса Кичика, режиссера уже полюбившегося и детям, и взрослым спектакля "Черная курица, или Подземные жители".

А в средине октября премьерой спектакля "Ревизор" Гоголя в постановке Андрея Тимошенко откроется 37-ой театральный сезон Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера.



