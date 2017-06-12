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Смешной и непошлый: создатели рассказали о спектакле "Примадонны"

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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

О премьере нового спектакля "Примадонны" рассказали на пресс-конференции в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 12 июня.

Премьерные показы спектакля по пьесе американского комедиографа Кена Людвига пройдут 15, 16 и 23 июня. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Такого рода спектакль в Абхазии еще не ставился. Театр – это праздник, он должен дарить позитив, давать возможность людям расслабиться, вовлекаясь в действо на сцене, получить заряд хорошего настроения", — отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. 

Комедию "Примадонны" в Сухуме ставит московский режиссер Сергей Ефремов. Кстати, распределение ролей до приезда режиссера сделал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. 

Режиссер рассказал, что в спектакле будет задействован и зал — интерактив для взрослых, чего не было еще в РУСДРАМе. 

Исполнитель одной из главных ролей актер Джамбул Жордания признался, что не имеет ничего общего со своим персонажем и с той ситуацией, в которую он попал.

"Это не наше ментальное мышление. Чисто американская история, сделанная в шекспировской манере", — пояснил Жордания.  

Актер Рубен Депелян  отметил, что мужские роли в спектакле необычные. Актриса Марина Сичинава заметила, что в спектакле "Примадонны" ей пришлось раскрепоститься как человеку и актрисе. 

Кроме премьеры "Примадонн", 20 июня в РУСДРАМе будет показан спектакль абхазских студентов Щукинского училища "Софичка", на который, к огорчению многих, все билету уже распроданы. 

Грандиозные гастроли Театра на Малой Бронной пройдут в Сухуме с 26 по 30 июня.

РУСДРАМ готовит детскую премьеру к 25 июля — "Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса" в постановке Анастаса Кичика, режиссера уже полюбившегося и детям, и взрослым  спектакля "Черная курица, или Подземные жители".

А в средине октября премьерой спектакля "Ревизор" Гоголя в постановке Андрея Тимошенко откроется 37-ой театральный сезон Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. 

 



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