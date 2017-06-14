Запасной причал и потрепанные паруса яхт-клуба

Sputnik, Владимир Бегунов.

Непогода задержала сезон

В этом году весна и начавшееся лето не баловали хорошей погодой, поэтому детей на пирсе массово не наблюдается, объясняет тренер по парусному спорту Константин Стратилов.

Полную версию беседы с Константином Стратиловым слушайте здесь>>

По словам тренера, когда погода установится, в клубе собирается по шестьдесят человек в очередь — на всех плавсредств не хватает.

Сейчас у "Амры" десять мелких парусников "Оптимист". Это лодки-одиночки для детей пяти-двенадцати лет. Их когда-то передало клубу государство. Есть еще пять лодок "Луч" для более взрослых ребят.

"Мы их когда-то нашли в Сухумском физико-техническом институте без парусов, — рассказывает Константин Стратилов. – Привели в порядок и поставили в строй".

Яхтклуб "Амра" базируется на аварийном причале, на котором недавно обвалилась часть асфальта, и появились сквозные дыры.

"Нам это не мешает, — рассказывает тренер. — То, что возможно было, мы там сделали сами – дыры залатали, дорожку огородили, повесили таблички, чтобы все были осторожны".

Хотя, как говорит Константин Стратилов, на всякий случай, у "Амры" есть запасной пирс. Его предложил яхт-клубу родитель одного из воспитанников. Находится этот причал на территории санатория МВО, где река Беслетка впадает в море.

"Если здесь совсем все плохо будет, переберемся туда", — объясняет тренер.

Два паруса виндсерфинга

Константин Стратилов — чемпион СССР 1975 года по классу катамаранов. В 1976 году он отказался участвовать в Олимпиаде в Монреале из-за смены напарника. Он вспоминает, что в советское время было четыре яхт-клуба, по сто лодок в море сразу выходило. Сейчас существует одна "Амра".

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"Мы бюджетная организация, поэтому за занятия денег не берем, — говорит тренер. – Кое-какие средства нам выделяют, но маловато. Неплохо бы паруса на лодках обновить, девять лет уже их используем. Один парус, это – 10-12 тысяч рублей. Может, потенциальные спонсоры этот материал прочтут…".

Парусный спорт недешевый. С декабря по апрель в клубе простой. Как рассказывает тренер, детей не во что одеть, нужна специальная форма. Если «Оптимист» — сухая лодка, то на «Луче» при волнении в два балла человек полностью промокает. К тому же эти парусники имеют привычку переворачиваться. Еще проблема — спасательная лодка. Она есть, но нормальной нет.

В яхт-клубе выпускникам выдают специальный документ, что они могут водить яхты до 12 или до 60 квадратных метров парусности. По словам тренера, в парусном спорте успехов добиваются как мальчики, так девочки, это демократичная дисциплина. Клубу помогают родители.

"Две доски для виндсерфинга у нас появилось, — рассказывает Константин Стратилов. – Один из родителей передал. Будем на них паруса менять для детей. На виндсерфинге возможны два вида паруса: гоночный или тренировочный. Ребенок гоночный из воды и поднять не сможет – ему сил не хватит. Нужно тренировочные ставить"

Коммерческий пирс

Тренер яхт-клуба, кроме понедельника, каждый день после полудня на пирсе.

"Родители, когда приводят к нам детей, могут сами за ними наблюдать или оставить под нашу ответственность, — говорит Константин Стратилов. – Разные люди встречаются, но большей частью родители нам доверяют. Ребята у нас на воде только в спасательных жилетах".

По словам тренера, некоторые родители переживают, что дети в самый солнцепек на жаре.

"Но волноваться насчет этого не стоит, — объясняет тренер "Амры". – У нас головные уборы обязательны, к тому же мы находимся на высоте полутора метров над морем, а температура морской воды максимум + 27 ˚С. Не перегреваются здесь дети».

О перспективах парусного спорта в Абхазии Константин Стратилов говорит, что они большие, но быстрый результат не дают, поэтому спорткомитет республики больше внимания уделяет другим спортивным направлениям.

"Абхазии нужен причал типа "Марина", пирс, где могут зимовать и пережидать шторма частные яхты разных классов, — рассказывает тренер. – Хотели такой в Гагре построить, но экологические требования не позволили. Небольшие подобные пирсы есть в Абхазии, но это не тот уровень. Такие причалы коммерчески выгодны и служат базой для парусного спорта. Если такой появится у нас, он реально толкнет вперед парусный спорт в республике".

Как рассказывает тренер, несмотря на проблемы, парусный спорт в Абхазии жив. Наладится погода, и Сухумская бухта заполнится парусами.



