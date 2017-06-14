Тренер яхт-клуба: парусный спорт в Абхазии имеет большие перспективы

"В среднем до 60 ребятишек ходят на занятия в яхт-клуб "Амра", правда, нам не хватает плавсредств для детей, наши лодки с 2008 года износились. Государство нам предоставило 10 мелких лодок, на сегодня реально в работе всего 9 из них", — отметил Стратилов.