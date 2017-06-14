Тренер яхт-клуба: парусный спорт в Абхазии имеет большие перспективы

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия провел пресс-конференцию, где рассказал о налоговых поступлениях в бюджет страны.
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия провел пресс-конференцию, где рассказал о текущей работе ведомства, связанной с курортным сезоном в республике.
В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 14 июня пройдет концерт студентов и выпускников Сухумского государственного училища культуры, которое отмечает свой 60-летний юбилей.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.
Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".
Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.
Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.
Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.
Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.
Российские власти сняли запрет на въезд в страну для более 100 тысяч граждан Таджикистана.
Правительства Узбекистана и Афганистана готовят соглашение о торговле и сотрудничестве в области транзита, это позволит увеличить взаимный товарооборот между странами.
Новый министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте оказался в центре мошеннического скандала.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.