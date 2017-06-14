Министр по налогам и сборам: многие гостиницы у нас не зарегистрированы

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Многие гостиницы в республике не зарегистрированы как гостиницы, сказал министр по налогам и сборам во время пресс-конференции в АРСМИРА в среду 14 июня.

Министерство по налогам и сборам Абхазии совместно с Министерством по курортам и туризму проводят работу по выявлению незарегистрированных фирм и физических лиц, занимающихся незаконной деятельностью по обслуживанию туристов, и обеспечением контроля за деятельностью объектов питания.

"Подготовка к курортному сезону в этом году налоговыми органами началась еще зимой, был сформирован четкий перечень форм регулярной отчетности, задача состояла в максимальном учете налогоплательщиков. На данный момент определенный результат достигнут. Вслед за этим последовали мероприятия инвентаризационного характера в сфере оказания услуг в гостиничном секторе", — добавил он.

Инвентаризация проведена уже в Гудаутском и Гагрском районах, представлены сведения об объектах города Сухум, Сухумского района и Гулрыпшского района, подчеркнул Курмазия.

"Последующие мероприятия будут носить выездной характер на предмет наличия документов, подтверждающих постановку на учет тех или иных юридических и физических лиц. Такие мероприятия были проведены среди организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание туристов, и лиц, оказывающих транспортные услуги", — сказал министр.

По результатам предварительной инвентаризации были зарегистрированы 128 объектов — в Гудауте 82 туристических объекта, по Сухуму — 33 объекта и Гулрыпшскому району — 3 объекта. Общая емкость номерного фонда составил 6 тысяч 825 мест.

"В прошлом году было зарегистрировано и поставлено на учет 5 482 места, то есть имеется рост показателей порядка 25%", — подчеркнул он.

При этом Курмазия обратил внимание на часто возникающий вопрос относительно регистрации гостиниц.

"У нас гостиницы, гостевые дома — объекты, фактически предоставляющие услуги гостиничного характера — зачастую не зарегистрированы как гостиницы, они зачастую зарегистрированы как частные домовладения", — сказал министр.

Этот объем будет фиксироваться Министерством по налогам и сборам, сообщил Даур Курмазия. В будущем планируется изменить ситуацию с частными гостиницами путем изменения законодательства Абхазии о налогах и сборах, сказал министр.



