Даур Курмазия рассказал о собираемости налогов в Абхазии

Объем собранных налогов в 2017 году планируется больше, чем в 2016, сказал министр по налогам и сборам во время пресс-конференции в АРСМИРА в среду 14 июня.

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"Общий объем налоговых поступлений в 2016 году составил более 2 миллиардов 733 миллионов рублей. В этом году запланировано немногим более, почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Пока трудно строить прогнозы до окончания года, на данный момент оцениваем текущие показатели", — добавил он.

Однако с начала 2017 года зафиксированы определенные потери прогнозируемых налоговых поступлений, сообщил он.