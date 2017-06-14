Чкадуа о попадании в шорт-лист премии Искандера: был здоровый страх

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ставить перед собой цель и не ожидать того, что ты к ней придешь, это, конечно, было бы обманом, но здоровый страх всегда присутствует, потому что это очень весомая премия, сказал корреспонденту Sputnik писатель Ричард Чкадуа, чей сборник рассказов "Чан" вошел в шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера.

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"Работать на одной площадке с профессиональными писателями очень сложно, но с божьей помощью получилось дойти до короткого шорт-листа", — добавил он.

Ричард Чкадуа отметил, что знаком с произведениями одного из авторов, вошедшими в шорт-лист.

"Я знаю Романа Сенчина по другому его произведению, не по тому, что попал в шорт-лист. Все, кто вошел в список, именитые писатели современности, пишут очень интересные произведения. К сожалению, не все произведения, которые заявлены в шорт-листе, можно найти в интернете и почитать", — подчеркнул Чкадуа.

Помимо Ричарда Чкадуа, на получение премии имени Фазиля Искандера претендовали Игорь Хварцкия, который представил на конкурс цикл своих рассказов из сборника "Дом на окраине", и Виталий Шария – сборник прозаических произведений "Букет Абхазии". Однако работы этих абхазских авторов не вошли в шорт-лист.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта. Имена победителей будут названы в День Москвы 9 сентября.



