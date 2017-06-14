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Презентация книги Ричарда Чкадуа Чан

Чкадуа о попадании в шорт-лист премии Искандера: был здоровый страх

© Sputnik. Зафас Гамгия
В Абхазии
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Темы:
Наш Фазиль (77)
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Сборник рассказов "Чан" Ричарда Чкадуа вошел в шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера. Русский ПЕН-центр объявил шорт-лист претендентов на получение премии во вторник 13 июня.

СУХУМ, 14  июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ставить перед собой цель и не ожидать того, что ты к ней придешь, это, конечно, было бы обманом, но здоровый страх всегда присутствует, потому что это очень весомая премия, сказал корреспонденту Sputnik писатель Ричард Чкадуа, чей сборник рассказов "Чан" вошел в шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера. 

Полную версию аудиобеседы с Ричардом Чкадуа слушайте здесь>>

"Работать на одной площадке с профессиональными писателями очень сложно, но с божьей помощью получилось дойти до короткого шорт-листа", — добавил он.

Презентация книги Ричарда Чкадуа Чан
© Sputnik. Зафас Гамгия
"Чан" Ричарда Чкадуа вошел в шорт-лист на получение премии Искандера

Ричард Чкадуа отметил, что знаком с произведениями одного из авторов, вошедшими в шорт-лист.

"Я знаю Романа Сенчина по другому его произведению, не по тому, что попал в шорт-лист. Все, кто вошел в список, именитые писатели современности, пишут очень интересные произведения. К сожалению, не все произведения, которые заявлены в шорт-листе, можно найти в интернете и почитать", — подчеркнул Чкадуа. 

Помимо Ричарда Чкадуа, на получение премии имени Фазиля Искандера претендовали Игорь Хварцкия, который представил на конкурс цикл своих рассказов из сборника "Дом на окраине", и Виталий Шария – сборник прозаических произведений "Букет Абхазии". Однако работы этих абхазских авторов не вошли в шорт-лист.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта. Имена победителей будут названы в День Москвы 9 сентября.


Темы:
Наш Фазиль (77)


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