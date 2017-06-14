Чкадуа: было много достойных на попадание в шорт-лист премии Искандера

Русский ПЕН-центр объявил шорт-лист претендентов на получение премии имени Фазиля Искандера, в который вошли семь работ в прозе, пять — в поэзии и один киносценарий.

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"Ставить перед собой цель и не ожидать того, что ты к ней придешь, это было бы обманом. Но, здоровый страх всегда присутствует, потому что это очень весомая премия. Работать на одной площадке с профессиональными писателями было очень сложно. У меня получись дойти до малого шорт-листа, а там как Бог даст, посмотрим", — сказал Чкадуа.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта. Имена победителей будут названы в День Москвы 9 сентября.