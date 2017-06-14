20:55 14 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Радио Sputmik
© Sputnik.

Чкадуа: было много достойных на попадание в шорт-лист премии Искандера

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Наш Фазиль (77)
13 0 0

Писатель Ричард Чкадуа, чей сборник рассказов "Чан" вошел в шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера, в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба рассказал, что значит для него это достижение.

Русский ПЕН-центр объявил шорт-лист претендентов на получение премии имени Фазиля Искандера, в который вошли семь работ в прозе, пять — в поэзии и один киносценарий.

Полную версию аудиобеседы с Ричардом Чкадуа читайте здесь>>

"Ставить перед собой цель и не ожидать того, что ты к ней придешь, это было бы обманом. Но, здоровый страх всегда присутствует, потому что это очень весомая премия. Работать на одной площадке с профессиональными писателями было очень сложно. У меня получись дойти до малого шорт-листа, а там как Бог даст, посмотрим", —  сказал Чкадуа.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта. Имена победителей будут названы в День Москвы 9 сентября.

Темы:
Наш Фазиль (77)

По теме

"Чан" Ричарда Чкадуа вошел в шорт-лист на получение премии Искандера
Чкадуа о попадании в шорт-лист премии Искандера: был здоровый страх


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пуска ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-02 с космодрома Байконур
    "Союз-5" - договорились!

    Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".

  • Вырубка деревьев на автотрассе Бишкек — Кара-Балта
    Рубим дальше!

    Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.

  • БелАЭС
    Seed-миссия МАГАТЭ

    Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.

  • Академик Арнольд Смеянович готовится к операции
    Здоровье не ждет

    Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.

  • Даля Грибаускайте сдает кровь, фото с места событий
    Donor Sapiens

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.

  • Корина Фусу на остановке общественного транспорта в Кишиневе
    Домой на "рогатом"

    Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Скачки на приз президента РФ - 2017
Конард Лорд, Лонг Вау и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве
Сухумское госучилище культуры отпраздновало свой юбилей
Спели и станцевали: Госучилище культуры отпраздновало свой юбилей
Как стать донором крови в Абхазии
Как стать донором крови в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia