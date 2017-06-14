Сухумское госучилище культуры отпраздновало свой юбилей

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Концерт студентов и выпускников Сухумского государственного училища культуры, которое отмечает свой 60-летний юбилей, прошел в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба 14 июня.

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По словам директора Госучилища Сиры Авидзба, концерт был разделен на два отделения: в первом выступили студенты училища, во втором – его выпусники.

"Участие принимал оркестр народных инструментов, в программе также народные абхазские танцы и танцы других народов: итальянские, испанские, новый казачий танец, который никто еще не ставил. Принимают участие коллективы, которые вышли из нашего очага — это Государственный ансамбль "Шаратын", вокально-инструментальный ансамбль "Гунда", новый оркестр народных инструментов имени Отара Хунцариа и детская балетная школа", — перечислила Авидзба.

В текущем учебном году, отметила директор училища, обучается около 400 студентов. Авидзба также подчеркнула, что с детьми работают опытные педагоги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Госучилище культуры отпраздновало свой юбилей

"У нас 32 преподавателя. Прекрасные педагоги, знающие свою специальность, свою работу, много лет проработавшие на благо культуры и искусства страны. Коллектив очень дружный, без этого не было бы ткого праздника", — сказала Сира Авидзба.

Сухумское культурно-просветительное училище было создано в 1956 году для подготовки кадров среднего звена в области культуры и искусств. Идея создания культурно-просветительного училища принадлежит заслуженному педагогу Республики Абхазия Анатолию Капш.

В 2008 году училищу был присвоен новый статус – "Сухумское государственное училище культуры". За весь период работы училища подготовлено более трех тысяч специалистов, в их числе народные артисты и заслуженные деятели искусств.