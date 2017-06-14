Спели и станцевали: Госучилище культуры отпраздновало свой юбилей

Концерт студентов и выпускников Сухумского государственного училища культуры, которое отмечает свой 60-летний юбилей, прошел в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба 14 июня.

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По словам директора Госучилища Сиры Авидзба, концерт был разделен на два отделения: в первом выступили студенты училища, во втором – его выпусники.

В текущем учебном году, отметила директор училища, обучается около 400 студентов. Авидзба также подчеркнула, что с детьми работают опытные педагоги.

Сухумское культурно-просветительное училище было создано в 1956 году для подготовки кадров среднего звена в области культуры и искусств. Идея создания культурно-просветительного училища принадлежит заслуженному педагогу Республики Абхазия Анатолию Капш.