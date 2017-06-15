20:35 15 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Спектакль Примадонны в РУСДРАМе

"Примадонны": для тех, кто любит погорячее

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (55)
20180

Накануне премьеры самого неожиданного спектакля Русского театра драмы Абхазии "Примадонны", корреспондент Sputnik Владимир Бегунов побывал на пресс-показе и делится впечатлениями.

Два безработных актера в исполнении Джамбула Жордания и Рубена Депеляна разъезжают по городам и весям американской глубинки с дилетантскими постановками Шекспира. Они  вдруг узнают из газет, что одна богатая старушка ищет наследников. Такова завязка пьесы Кена Людвига "Примадонны", поставленной в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера московским режиссером Сергеем Ефремовым.

У тех, кто видел фильм "Некоторые любят погорячее" (1959 г.), более известный в русском прокате под названием "В джазе только девушки", ассоциации начнутся уже минуте на десятой спектакля. 

Театр долго искал пьесу, чтобы ввести в репертуар легкую комедию без всяких подтекстов. В РУСДРАМе есть постановки классики — "Тартюф" и "Пять вечеров", трагикомедия "Рождество в доме Купьелло", детские спектакли "Железный дровосек" и "Черная курица", мюзикл "РУСДРАМ-шоу". Логичным расширением репертуара должен был стать фарс. Такие постановки всегда популярны у публики.

Пресс-конференция в Русдраме
© Sputnik. Бегунов Владимир
"Софичка" выйдет на сцену РУСДРАМа в июне

"Над выбором спектакля думали я, Джамбул Жордания и Нина Балаева, — рассказывает гендиректор театра Ираклий Хинтба. – "Примадонны" оказались тем, что нам нужно. Это благодатная почва для актера. Высший талант, когда актер-мужчина может сыграть женщину или, например, перевоплотиться в ребенка, старика. Когда идея с этой пьесой пришла одновременно мне и Джамбулу Жордания, мы поняли, надо ставить именно ее".

Приглашенный режиссер Сергей Ефремов специализируется на постановках в легком жанре. 

Распределение ролей было сделано еще до приезда режиссера в Абхазию и оказалось попаданием в точку, признавался Ефремов на пресс-конференции.

Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

"Примадонны" не только набор смешных, местами уморительных номеров, — это еще и шутки над театром и актерской профессией устами самих актеров. 

"Запомни, существует две заповеди актера: текст надо учить и на мебель не натыкаться", — произносит Рубен Депелян в женском платье. "Профессиональный театр – это что-то неестественное и надрывное", — говорит со скепсисом Армен Амирбекян в костюме священника, а Мэг в исполнении Марины Сичинава так хочет стать актрисой… Зал хохочет. Любчо Спасов предстал в роли директора общества гуманной охоты на лосей и сделал это очень смешно. Впрочем, не будем раскрывать сюжет.

"Были моменты, которые непривычно выносить на большую публику, — говорила Марина Сичинава на пресс-конференции. — Яркий и в некоторых моментах экстремальный спектакль. Но очень смешной. Сладкий такой юмор". 

Классика и прогрессивность: о московских шедеврах рассказал гендиректор РУСДРАМа
© Sputnik. Зафас Гамгия
Классика и прогрессивность: о "московских шедеврах" рассказал гендиректор РУСДРАМа

Рубен Депелян назвал происходящее на сцене хулиганством.

"Работать было интересно, — признался он. — Жанр, в котором мы еще не работали. Спасибо режиссеру Сергею Ефремову, что научил нас работать в этом жанре. Зритель, правда, будет удивлен".

Режиссер же был удивлен труппе театра

"Здесь команда очень хорошая, — сказал Сергей Ефремов. —  Не в каждом московском театре такая команда. Это большая редкость. И я рад, что в Сухуме есть такой театр".

С декорациями в этом спектакле Русский театр играет шутку со зрителем. Привыкнув к зрелищности оформления сцены, в этот раз публика попадает в пространство сельского дома культуры средней руки: вывеска с Шекспиром и … все. Но через десять минут все меняется, и все возможности РУСДРАМа проявляются по полной.

Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

Для кого спектакль "Примадонны"?

Для всех. В первую очередь он для тех, кто вообще не ходит в театр. РУСДРАМ после перехода на постоянный репертуар ищет новые пути наращивания аудитории. Это один из них. Спектакль, понятный любому и каждому вне зависимости от образования, возраста и жизненного опыта. Он так же и для театралов, которые видели все постановки Русского театра. В таком амплуа вы труппу еще не видели. 

Спектакль балансирует на грани фола, но ни разу не переступает черту, не сваливается в пошлость и гламур. 

Премьера "Примадонн" состоится уже сегодня, в четверг 15 июня. 

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (55)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рижский цирк, фасад
    В цирке - не смяться!

    Сейм Латвии в третьем чтении поддержал законопроект, запрещающий использование диких животных в цирке.

  • Молодые люди держатся за руки, архивное фото
    Не их день

    Сейм Литвы не поддержал внесение поправок в Гражданский кодекс, по легализации как разнополого, так и однополого партнерства.

  • Дорин Киртоакэ
    Два в одном

    Социалисты предлагают совместить два референдума - консультативного, в том числе по расширению полномочий президента, и по отставке мэра Кишинева.

  • Компьютер, архивное фото
    Одиночество в сети

    Лишь 17 процентов жителей Таджикистана имеют постоянный доступ в интернет, а стоимость базового пакета равна 16% среднемесячного дохода.

  • Участок газопровода на газоизмерительной станции Уренгой-Новопсков
    Больше газа

    Узбекистан намерен довести до 10 миллиардов кубометров ежегодный объем поставок газа в Китай в ближайшие три года.

  • Эстонские полицейские
    На борьбу с народом

    Спецслужбы Эстонии, Латвии и Литвы проводят учения, в рамках которых, в том числе, отрабатываются действия по усмирению демонстрантов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на приз президента РФ - 2017
Конард Лорд, Лонг Вау и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве
Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС
Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС
Как стать донором крови в Абхазии
Как стать донором крови в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia