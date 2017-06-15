"Примадонны": для тех, кто любит погорячее

Два безработных актера в исполнении Джамбула Жордания и Рубена Депеляна разъезжают по городам и весям американской глубинки с дилетантскими постановками Шекспира. Они вдруг узнают из газет, что одна богатая старушка ищет наследников. Такова завязка пьесы Кена Людвига "Примадонны", поставленной в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера московским режиссером Сергеем Ефремовым.

У тех, кто видел фильм "Некоторые любят погорячее" (1959 г.), более известный в русском прокате под названием "В джазе только девушки", ассоциации начнутся уже минуте на десятой спектакля.

Театр долго искал пьесу, чтобы ввести в репертуар легкую комедию без всяких подтекстов. В РУСДРАМе есть постановки классики — "Тартюф" и "Пять вечеров", трагикомедия "Рождество в доме Купьелло", детские спектакли "Железный дровосек" и "Черная курица", мюзикл "РУСДРАМ-шоу". Логичным расширением репертуара должен был стать фарс. Такие постановки всегда популярны у публики.

© Sputnik. Бегунов Владимир "Софичка" выйдет на сцену РУСДРАМа в июне

"Над выбором спектакля думали я, Джамбул Жордания и Нина Балаева, — рассказывает гендиректор театра Ираклий Хинтба. – "Примадонны" оказались тем, что нам нужно. Это благодатная почва для актера. Высший талант, когда актер-мужчина может сыграть женщину или, например, перевоплотиться в ребенка, старика. Когда идея с этой пьесой пришла одновременно мне и Джамбулу Жордания, мы поняли, надо ставить именно ее".

Приглашенный режиссер Сергей Ефремов специализируется на постановках в легком жанре.

Распределение ролей было сделано еще до приезда режиссера в Абхазию и оказалось попаданием в точку, признавался Ефремов на пресс-конференции.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

"Примадонны" не только набор смешных, местами уморительных номеров, — это еще и шутки над театром и актерской профессией устами самих актеров.

"Запомни, существует две заповеди актера: текст надо учить и на мебель не натыкаться", — произносит Рубен Депелян в женском платье. "Профессиональный театр – это что-то неестественное и надрывное", — говорит со скепсисом Армен Амирбекян в костюме священника, а Мэг в исполнении Марины Сичинава так хочет стать актрисой… Зал хохочет. Любчо Спасов предстал в роли директора общества гуманной охоты на лосей и сделал это очень смешно. Впрочем, не будем раскрывать сюжет.

"Были моменты, которые непривычно выносить на большую публику, — говорила Марина Сичинава на пресс-конференции. — Яркий и в некоторых моментах экстремальный спектакль. Но очень смешной. Сладкий такой юмор".

Рубен Депелян назвал происходящее на сцене хулиганством.

"Работать было интересно, — признался он. — Жанр, в котором мы еще не работали. Спасибо режиссеру Сергею Ефремову, что научил нас работать в этом жанре. Зритель, правда, будет удивлен".

Режиссер же был удивлен труппе театра

"Здесь команда очень хорошая, — сказал Сергей Ефремов. — Не в каждом московском театре такая команда. Это большая редкость. И я рад, что в Сухуме есть такой театр".

С декорациями в этом спектакле Русский театр играет шутку со зрителем. Привыкнув к зрелищности оформления сцены, в этот раз публика попадает в пространство сельского дома культуры средней руки: вывеска с Шекспиром и … все. Но через десять минут все меняется, и все возможности РУСДРАМа проявляются по полной.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

Для кого спектакль "Примадонны"?

Для всех. В первую очередь он для тех, кто вообще не ходит в театр. РУСДРАМ после перехода на постоянный репертуар ищет новые пути наращивания аудитории. Это один из них. Спектакль, понятный любому и каждому вне зависимости от образования, возраста и жизненного опыта. Он так же и для театралов, которые видели все постановки Русского театра. В таком амплуа вы труппу еще не видели.

Спектакль балансирует на грани фола, но ни разу не переступает черту, не сваливается в пошлость и гламур.

Премьера "Примадонн" состоится уже сегодня, в четверг 15 июня.