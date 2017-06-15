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Встреча со студентами в Россотрудничестве

Павлов об абхазских студентах без гражданства РФ: получат учебную визу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Россотрудничество в Абхазии (35)
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Помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов рассказал Sputnik о возникающих вопросах при поступлении абхазских студентов в российские вузы.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. При поступлении абхазских студентов в российские вузы встает вопрос миграционной политики, сказал корреспонденту Sputnik помощник руководителя представителя Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов. 

"Этот вопрос встает потому, что ребенок, приезжающий в Россию по абхазскому заграничному паспорту, должен вернуться через три месяца в республику, а это тоже расходы. Россия не маленькая страна. Нужно пересечь границу, затем снова вернуться в вуз, это отрыв от учебного процесса. Это не касается тех, кто имеет российское гражданство, соответственно, студенты могут переезжать и по российскому заграничному паспорту", — добавил он.

Тем студентам, которые не имеют российского гражданства, придется приехать в Абхазию через три месяца, отметил он.

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"Они должны приехать со справкой из вуза о том, что они там учатся. На основании этого здесь им выдадут уже учебную визу на один год. И раз в год они будут приезжать с новой справкой, что они переведены на следующий год обучения в своих вузах", — подчеркнул Павлов.

Как отметил Евгений Павлов, встречи со студентами организуются Россотрудничеством по мере накопления различных вопросов, связанных с их обучением на территории Российской Федерации.

"Порядка 150 студентов в этом году уезжает в Россию через Россотрудничество. Основные вопросы, которые встают перед ними — это легализация и тарификация документов, это вопрос и финансово тяжелый", — добавил он.

Среди вопросов, которыми интересовались студенты, был и вопрос о том, придется ли им сдавать дополнительные экзамены в те вузы, в которые они поступили. Евгений Павлов проинформировал, что никаких дополнительных экзаменов сдавать не нужно, помимо студентов, поступивших на творческие специальности.  Студентов также беспокоили вопросы наличия общежитий, сотрудник Россотрудничества проинформировал, что проблем с жильем нет ни у одного учебного заведения.

Темы:
Россотрудничество в Абхазии (35)


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