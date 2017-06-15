Абхазским студентам российских вузов рассказали о правилах учебы в РФ

При поступлении абхазских студентов в российские вузы встает вопрос миграционной политики, сказал корреспонденту Sputnik помощник руководителя представителя Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Этот вопрос встает потому, что ребенок, приезжающий в Россию по абхазскому заграничному паспорту, должен вернуться через три месяца в республику, это тоже расходы, Россия не маленькая страна. Нужно переехать границу, затем снова вернуться в вуз, это отрыв от учебного процесса. Соответственно можно переезжать и по российскому заграничному паспорту", — добавил он.

Тем студентам, которые не имеют российского гражданства, придется приехать в Абхазию через три месяца, отметил он.

Среди вопросов, которыми интересовались студенты, был и вопрос о том, придется ли им сдавать дополнительные экзамены в те вузы, в которые они поступили. Евгений Павлов проинформировал, что никаких дополнительных экзаменов сдавать не нужно, помимо студентов, поступивших на творческие специальности. Студентов беспокоили вопросы общежитий, сотрудник Россотрудничества проинформировал, что проблем с жильем нет ни у одного учебного заведения.

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