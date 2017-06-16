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Трасса.

Девять подпорных стен возведут вдоль трассы Псоу-Сухум в 2017 году

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Абхазо-российские отношения (156)
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Генеральный директор Госкомпании "Абхазавтодор" Борис Ачба рассказал Sputnik об итогах 15 заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2017 году будет возведено девять подпорных стен по центральной трассе от Псоу до Сухума, сказал в интервью Sputnik генеральный директор Госкомпании "Абхазавтодор", член Межправкомиссии Борис Ачба. 

По словам гендиректора "Абхазавтодора", подпорные стены возведены в 60-х годах XX века, их никто не ремонтировал, и они пришли в негодность.  

"В 2017 году мы должны построить три подпорные стены в Гагрском районе, три в Гудаутском и три в Сухумском районе. В целом на подпорные стены нам выделено 108 миллионов рублей", — отметил он.

По решению Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России, на дорожную инфраструктуру в республике в 2017 году выделено 193 миллиона рублей, сообщил Ачба.

"На 2018 год выделено 179 миллионов рублей и на 2019 год 53 миллиона рублей. В этом году нашей Госкомпании необходимо возвести немалое количество подпорных стен по центральной трассе от Псоу до Сухума, в Гагрском районе — это Цандрипш", — добавил он.

Радиоверсию интервью с Борисом Ачба слушайте здесь >>

Остальная часть денег будет потрачена как на городские, так и на сельские дороги.

"Это в городе Гагра и в поселке Пицунда, далее в городе Гудаута будут восстановлены четыре улицы, еще сельская дорога в селе Джирхуа. Речь идет не только об асфальтовом покрытии дорог, но и о ремонте ливневых канализаций", — отметил Ачба.

По городу Сухум запланирован ремонт дороги по улице Адыгейская, и уже в следующем году на этой улице будет новый асфальт.

По Сухумскому району будут отремонтированы улицы Гумская и дорога в  Каманы. Потяженность дороги порядка 14 километров. Также в селе Агубедиа будет восстановлена дорога, сообщил гендиректор "Абхазавтодора". 

Объем финансирования Абхазии Российской Федерацией в 2017 году увеличится с 2 до 2,5 миллиардов рублей.   

Темы:
Абхазо-российские отношения (156)


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