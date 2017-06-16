Девять подпорных стен возведут вдоль трассы Псоу-Сухум в 2017 году

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2017 году будет возведено девять подпорных стен по центральной трассе от Псоу до Сухума, сказал в интервью Sputnik генеральный директор Госкомпании "Абхазавтодор", член Межправкомиссии Борис Ачба.

По словам гендиректора "Абхазавтодора", подпорные стены возведены в 60-х годах XX века, их никто не ремонтировал, и они пришли в негодность.

"В 2017 году мы должны построить три подпорные стены в Гагрском районе, три в Гудаутском и три в Сухумском районе. В целом на подпорные стены нам выделено 108 миллионов рублей", — отметил он.

По решению Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России, на дорожную инфраструктуру в республике в 2017 году выделено 193 миллиона рублей, сообщил Ачба.

"На 2018 год выделено 179 миллионов рублей и на 2019 год 53 миллиона рублей. В этом году нашей Госкомпании необходимо возвести немалое количество подпорных стен по центральной трассе от Псоу до Сухума, в Гагрском районе — это Цандрипш", — добавил он.

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Остальная часть денег будет потрачена как на городские, так и на сельские дороги.

"Это в городе Гагра и в поселке Пицунда, далее в городе Гудаута будут восстановлены четыре улицы, еще сельская дорога в селе Джирхуа. Речь идет не только об асфальтовом покрытии дорог, но и о ремонте ливневых канализаций", — отметил Ачба.

По городу Сухум запланирован ремонт дороги по улице Адыгейская, и уже в следующем году на этой улице будет новый асфальт.

По Сухумскому району будут отремонтированы улицы Гумская и дорога в Каманы. Потяженность дороги порядка 14 километров. Также в селе Агубедиа будет восстановлена дорога, сообщил гендиректор "Абхазавтодора".

Объем финансирования Абхазии Российской Федерацией в 2017 году увеличится с 2 до 2,5 миллиардов рублей.